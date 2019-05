Europee 2019 | come | quando e dove si vota

Elezioni Europee 2019 - anche in Irlanda gli exit poll premiano i partiti filo europei : In testa i moderati filo europeisti del premier Varakdar, forte ascesa dei Verdi, calano i nazionalisti del Sinn Fein

Elezioni Europee 2019 - i primi risultati : in Irlanda in testa i moderati europeisti : In Irlanda, sulla base dei primi exit poll delle Elezioni Europee, è testa a testa tra i partiti moderati. Leggermente avanti sembra esserci il Fine Gael del primo ministro Leo Varadkar, ma subito dietro troviamo il Fianna Fail. Exploit dei Verdi che arrivano fino al 9%, guadagnando oltre 7 punti percentuali.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 - Zingaretti chiude campagna elettorale : “È ora di combattere - mobilitiamoci” : Il Pd e il suo segretario Nicola Zingaretti chiudono a Milano la campagna elettorale per le Elezioni europee di domenica, rivolgendo un appello a tutti gli elettori: "Il messaggio che lancio è mobilitiamoci tutti e tutte. È tornato il tempo di combattere per le nostre idee, di difendere e salvare l'Italia".

Exit poll Europee 2019 : Olanda e Gran Bretagna - chi vincerà e risultati parziali : Exit poll europee 2019: Olanda e Gran Bretagna, chi vincerà e risultati parziali Sono state Olanda e Gran Bretagna ad inaugurare le elezioni europee 2019 e ora le prime proiezioni del voto che arrivano da lì sembrano sconfessare le attese. In realtà dei veri Exit poll sono stati elaborati solo in Olanda. La Gran Bretagna ne ha vietato la diffusione fino a domenica sera, quando le operazioni di voto saranno concluse in tutta ...

Europee 2019 - battute finali nella campagna elettorale : Sembra una partita a ping pong, con schiacciate e parate una più violenta dell'altra questo finale di campagna elettorale in vista del voto per le Europee di domenica 26 maggio 2019. E stranamente i due avversari principali, sono proprio i due che siedono da alleati l'uno al fianco dell'altro al governo: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E se Di Maio, dopo aver già bacchettato il suo compagno di coalizione sull'abolizione del reato d'ufficio, nega ...

Elezioni Europee 2019 : data elezioni - chi vota e come si vota : Le elezioni europee si terranno il 26 maggio in Italia: i cittadini, in quella data, saranno chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento europeo. Andiamo a vedere qual è la data e come si vota alle elezioni europee, chi può votare, quando si vota negli altri Paesi, grazie a una guida breve e pratica per prepararsi al voto.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 : cosa dicono i sondaggi : Le Elezioni Europee sono già iniziate in alcuni Paesi, ma per i risultati bisognerà attendere la sera del 26 maggio. Intanto però è possibile conoscere i sondaggi riguardanti molti stati membri dell'Ue, ma non l'Italia, dove non è possibile pubblicare i dati delle rilevazioni nei 15 giorni precedenti al voto.Continua a leggere

Europee 2019 - la lunga notte tv : tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni : Le elezioni Europee 2019 hanno infiammato anche la campagna politica nazionale e arrivano al capolinea con l'Election Day che vede impegnata buona parte del continente. In Italia seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 26 maggio, con molte aree del Paese interessate anche da consultazioni amministrative.prosegui la letturaEuropee 2019, la lunga notte tv: tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni ...

Elezioni Europee 2019 - un’occasione da non perdere per rilanciare la vera sinistra : Con il consueto acume Massimo Cacciari, in un recente intervento su Il Fatto quotidiano, ha evidenziato gli attuali motivi di crisi e invalicabili limiti del governo cosiddetto gialloverde, sostenendo giustamente la necessità di un suo immediato superamento. Questo governo, in effetti, espressione di due visioni per vari aspetti antitetiche, non può continuare a esistere perché vengono al pettine contraddizioni importanti e insanabili che si ...

Europee 2019 : in Olanda vincono i laburisti (secondo gli exit poll) : Sono stati i primi votare e sono i primi di cui si conoscono, non i risultati ufficiali (tutti gli scrutini saranno fatti a partire dalle 23 di domenica 26 maggio), ma gli exit poll dalla tv nazionale Nos dei Paesi Bassi. Le proiezioni fatte all’uscita dai seggi delle elezioni Europee sono diverse da quanto ci si attendeva. In testa a sorpresa ci sarebbero i laburisti del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in corsa per la ...

I fac simile della scheda elettorale per le Europee 2019 : Il 26 maggio si vota in Italia per le Elezioni Europee 2019, che serviranno a eleggere i nuovi deputati dell'Europarlamento. Per arrivare preparati al seggio, ecco tutti i fac simile della scheda elettorale per le Europee, di colori diversi a seconda della circoscrizione. Con un paio di indicazioni sugli errori da non fare sulla scheda per evitare che venga annullata.Continua a leggere

Europee 2019. Il Portogallo della rinascita al voto : socialisti in vantaggio : Alla vigilia delle elezioni Europee del 2014, il Portogallo usciva da tre anni di lacrime e sangue: il piano di aiuti della Troika, finito ufficialmente il 17 maggio di quell’anno, aveva assestato i conti pubblici, ma lasciato l’economia del Paese in ginocchio. Cinque anni dopo i portoghesi si apprestano a votare per i loro 21 rappresentanti a Strasburgo in un clima totalmente diverso.Da quando, nel 2015, si è insediato il ...

Europee 2019 - a Roma oltre mille dipendenti Atac in permesso elettorale. Azienda costretta a rimodulare il servizio : Ci risiamo. Tornano le elezioni e a Roma i servizi pubblici vanno in crisi. In particolare i trasporti. Come già avvenuto con le amministrative 2016 e le politiche del 2018, anche in occasione delle Europee del 26 maggio oltre mille lavoratori di Atac, la municipalizzata capitolina del tpl, si assenteranno per svolgere, nel loro diritto, i ruoli di presidente di seggio, segretario, scrutatore e, soprattutto, rappresentante di lista. Questo ha ...