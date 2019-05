Elezioni Europee 2019 | Malta | Lettonia | Slovacchia Risultati in diretta | urne aperte

Elezioni Europee 2019 - come si vota/ Scheda - circoscrizioni - preferenze candidati : come si vota alle Elezioni Europee 2019: facsimile Scheda elettorale, liste, seggi e preferenze candidati. Tutto sul voto del 26 maggio

Elezioni Europee 2019 - i primi risultati : in Irlanda in testa i moderati europeisti : In Irlanda, sulla base dei primi exit poll delle Elezioni Europee, è testa a testa tra i partiti moderati. Leggermente avanti sembra esserci il Fine Gael del primo ministro Leo Varadkar, ma subito dietro troviamo il Fianna Fail. Exploit dei Verdi che arrivano fino al 9%, guadagnando oltre 7 punti percentuali.

Elezioni Europee - Silvio Berlusconi contro Salvini : “Disdicevole usare il rosario per avere voti” : Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.

Elezioni Europee - Salvini : “Tassazione al 15% sarebbe choc - porterebbe crescita come anni ’60” : Matteo Salvini chiude la sua campagna elettorale in vista delle europee di domenica tra trasmissioni televisive e un comizio nel piacentino, dove parla di economia e flat tax: "La tassazione al 15% sarebbe lo choc che ci riporta alla crescita degli anni '60. Poi se evadi le tasse al 15% ti mando in galera e butto la chiave, perché sei un ladro".

Elezioni Europee e mercati : focus dei gestori su populismi e caso Italia : La partita tra il governo Italiano e la Commissione europea sulla legge di bilancio 2019 è stata durissima. Ma potrebbe essere ricordata come una passeggiata se paragonata al confronto sulla manovra di quest’anno. Tra i 23 miliardi di clausole Iva da disinnescare, rinnovo degli statali, correzione del deficit e altre voci ci sarà da negoziare una manovra da almeno 35 miliardi...

Elezioni Europee 2019 - Zingaretti chiude campagna elettorale : “È ora di combattere - mobilitiamoci” : Il Pd e il suo segretario Nicola Zingaretti chiudono a Milano la campagna elettorale per le Elezioni europee di domenica, rivolgendo un appello a tutti gli elettori: "Il messaggio che lancio è mobilitiamoci tutti e tutte. È tornato il tempo di combattere per le nostre idee, di difendere e salvare l'Italia".

Sovranismo ed Elezioni Europee - il decalogo delle destre per cambiare questa Unione : Sovranisti di tutta Europa, unitevi. C' è uno spettro che si aggira per il continente, ed è l' Europa stessa, o meglio la sua versione istituzionale chiamata Unione. Magari ci fossero Paesi sovrani a governarla, poteri riconoscibili e riconosciuti. Il dramma di questa Europa è che al vertice ci sono

Elezioni Europee - il sondaggio sotterraneo : "Quando crolla l'Unione". Onda sovranista e conto alla rovescia : Mentre la maggioranza dei residenti nelle città europee prevede un probabile crollo dell'Unione entro pochi anni (come rileva un' indagine realizzata da YouGov per conto del Council on Foreign Relations) lo stato maggiore del politicamente corretto si ostina a non voler prendere atto che tali timori

Elezioni Europee - indicazioni dalla Prefettura di Ragusa : In vista dello svolgimento delle consultazioni europee di domenica 26 maggio, la Prefettura di Ragusa ricorda di verificare la tessera elettorale

Elezioni Europee - meno fake news condivise su Facebook e Twitter : Secondo l'Oxford Internet Institute meno del 4% delle notizie su Twitter sono spazzatura, su Facebook sempre più utenti interagiscono con i media tradizionali ma le bufale possono ancora attecchire