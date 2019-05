Elezioni europee 2019 | le ultime news e la guida al voto

Elezioni europee 2019 - i programmi dei partiti italiani : Le Elezioni europee si terranno tra il 23 e il 26 maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo. I programmi presentati dai principali partiti italiani presentano ambiti ricorrenti, nonostante le attitudini dei singoli in materia possono essere opposte. Vediamo quindi cosa si prefiggono di fare il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia e +Europa in materia di economia, immigrazione e politiche ...

Elezioni europee 2019 : come e quando si vota in Italia : L'Italia vota domenica 26 maggio per le Elezioni Europee 2019. Può andare alle urne chi ha compiuto 18 anni entro il giorno del voto, quindi per la prima volta anche i nati nel nuovo millennio. È possibile votare per i candidati Italiani anche dall'estero, nei Paesi membri dell'UE. I cittadini Italiani residenti in un altro paese UE possono scegliere in alternativa di votare nel paese di residenza, con modalità che variano rispetto al voto in

Elezioni europee 2019 - proiezioni e risultati : Le Elezioni europee del 26 maggio cambieranno davvero gli equilibri dell'Europarlamento? I risultati arriveranno dopo lo spoglio complessivo delle schede, ma subito dopo la chiusura delle urne sarà possibile avere un'idea della composizione del nuovo Parlamento Europeo: ecco tutti gli exit poll, le proiezioni e i risultati per circoscrizione.

Secondo gli exit poll delle Elezioni europee in Irlanda - il partito dei Verdi è andato particolarmente bene : Secondo gli exit poll realizzati dall’istituto di sondaggi Red C per la televisione irlandese RTÈ, in Irlanda i Verdi potrebbero vincere molti più seggi di quanti ci si aspettava. Gli exit poll dicono che i Verdi saranno il primo partito

A Cipro le Elezioni europee si svolgono tra razzismo e disuguaglianze : Sull'isola si voterà solo nella zona greca, dove gli abitanti sono concentrati sul rancore verso i cittadini della parte turca e prestano orecchio all'estrema destra.

Elezioni europee 2019 - Malta - Lettonia - Slovacchia/ Risultati in diretta : urne aperte : Elezioni Europee 2019, oggi si vota a Malta, nonché in Lettonia e in Slovacchia: i Risultati in diretta. urne aperte da questa mattina

Elezioni europee 2019 - come si vota/ Scheda - circoscrizioni - preferenze candidati : come si vota alle Elezioni Europee 2019: facsimile Scheda elettorale, liste, seggi e preferenze candidati. Tutto sul voto del 26 maggio

Elezioni europee - exit poll in Irlanda : è testa a testa tra i moderati filo Ue : Due partiti moderati a contendersi la vittoria, pulsioni anti-Ue irrilevanti, malcontento sociale che stenta a coagularsi. L'Irlanda è un'isola a parte anche dal punto di vista...

Elezioni europee 2019 - anche in Irlanda gli exit poll premiano i partiti filo europei : In testa i moderati filo europeisti del premier Varakdar, forte ascesa dei Verdi, calano i nazionalisti del Sinn Fein

Elezioni europee 2019 - i primi risultati : in Irlanda in testa i moderati europeisti : In Irlanda, sulla base dei primi exit poll delle Elezioni Europee, è testa a testa tra i partiti moderati. Leggermente avanti sembra esserci il Fine Gael del primo ministro Leo Varadkar, ma subito dietro troviamo il Fianna Fail. Exploit dei Verdi che arrivano fino al 9%, guadagnando oltre 7 punti percentuali.

Elezioni europee - Silvio Berlusconi contro Salvini : “Disdicevole usare il rosario per avere voti” : Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.

Elezioni europee - Salvini : “Tassazione al 15% sarebbe choc - porterebbe crescita come anni ’60” : Matteo Salvini chiude la sua campagna elettorale in vista delle europee di domenica tra trasmissioni televisive e un comizio nel piacentino, dove parla di economia e flat tax: "La tassazione al 15% sarebbe lo choc che ci riporta alla crescita degli anni '60. Poi se evadi le tasse al 15% ti mando in galera e butto la chiave, perché sei un ladro".