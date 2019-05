Elezioni comunali Reggio Emilia 2019 | come si vota | preferenze e guida

termometropolitico

(Di sabato 25 maggio 2019)si: la città chiamata al voto amministrativo per eleggere il sindaco ed il nuovo consiglio comunale che sarà composto da 32 consiglieri. In totale saranno in corsa 5 candidati sindaci e 12 liste. Sidomenica 26 maggiodalle ore 7 alle ore 23. Nel caso in cui nessuno dei candidati supererà il 50% si tornerà al voto per il ballottaggio domenica 9 giugno. Lo spoglio avrà inizia lunedì 27 maggio a partire dalle ore 14, dopo lo scrutinio per leeuropee., 5 candidati sindaci e 12 liste in corsa Nel 2014 la sfida è finita al primo turno e ad aggiudicarsela è stato l’attuale sindaco Luca Vecchi. Prima di lui è stato sindaco della città, per due mandati, Graziano Delrio che poi ha guadagnato la scena nazionale ...

