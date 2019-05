Dopo la Boldoni condannata | d’Errico accusa i giornali napoletani che corteggiano il

ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico commenta, sulle pagine del suo giornale, la sentenza di primo grado che ha condannato Patrizia, consigliera per i Beni culturali di Vincenzo De Luca, per evasione fiscale. Il direttore commenta la sentenza in relazione al ruolo istituzionale che laricopre e al fatto che, nonostante la sentenza attenda gli altri gradi di giudizio, la legge prevederebbe la sua sospensione dalla nomina. In vista delle prossime elezioni d’Errico si pone domande che a suo dire qualsiasi cittadino si porrebbe di fronte alle urne nel dover scegliere il proprio rappresentante. E per il Pd di De Luca il nome dellaal fianco di quello di Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia e assessore alla legalità della giunta regionale, fa a cazzotti. E il silenzio di De Luca, già più volteto di eccessivo ...