Da Roccella Ionica a Vibo Valentia | in vela come in bici | stessa velocità | stessa lentezza

Da Trani a Roccella Ionica - tra soste forzate e pioggia. Siamo abituati a ignorare il mare aperto : di Marco Marmeggi 11-16 maggio Questa è una tappa di capi e promontori, di fari e golfi, una tratta d’incontri e di accoglienze, di mare corso in fretta in un finestra di stanca e mare lungo. Si dice finestra il momento in cui, tra varie depressioni e colpi di vento, il meteo si accomoda su altri assesti, i venti prendono forma nuova, si placano per recuperare la forza o si sfogano altrove, lontano dal punto in cui ti trovi, per ...