Cusano Milanino | uomo accoltellato dopo una lite con il nuovo compagno dell’ex fidanzata

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Undi 43 anni è mortoesser stato ferito gravemente al fianco da una coltellata nel cortile della villetta dove vive la sua ex, in provincia di Milano. È accaduto intorno alle 11 di sabato mattina: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l’sarebbe stato ferito daldella donna che,averlo sorpreso all’interno della proprietà, ha iniziato a litigarci. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano è deceduto pocoessere arrivato in pronto soccorso. L'articolounacon ildell’ex: muore in ospedale proviene da Il Fatto Quotidiano.

mattinodinapoli : Cusano Milanino, uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex: morto nel cortile della donna - francesco_bigno : Omicidio a Cusano, uomo va a casa della ex: accoltellato e ucciso dal nuovo compagno - leggoit : Cusano Milanino, uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex: morto nel cortile della donna -