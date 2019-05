Con Belpietro direttore dell' Unità violata nostra storia | sinistra insorge

L’Unità - Belpietro direttore per un giorno : “La salvo perché non sono un censore”. Fnsi : “La decisione dell’editore sConcerta” : “sono uno spirito libero. Tanto libero da decidere di firmare L’Unità per un giorno. Il quotidiano fondato da Antonio Gramsci è fuori dalle edicole da parecchio tempo a causa di una crisi che ha portato più volte alla chiusura e la testata rischia di sparire. L’editore mi ha chiesto di consentire il suo ritorno in edicola almeno per un giorno, per mantenere accesa la fiammella del quotidiano comunista”. Così, ...

Oggi l’Unità in edicola - Con Belpietro come direttore. E’ polemica : "L'Unità, quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Direttore Maurizio Belpietro". Non è una fakenews ma quello che i lettori troveranno Oggi in edicola. Lo storico quotidiano comunista esce con un numero "tecnico", necessario per non perdere la testata e per un giorno sarà firmato dall'attuale direttore de La Verità. Otto pagine, interviste a Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Benedetto Della Vedova e Nicola Fratoianni, i leader delle principali ...