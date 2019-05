Commisso dalle tv al calcio | come Berlusconi

ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019), l’italo-americano che sta per comprare la Fiorentina,rivela il NYT. Una storia da imprenditore-magnate. Nato in Italia arriva in America a 12 anni, completa gli studi negli States senza sapere una parola di inglese al suo arrivo e si laurea alla Columbia University che gli ha dato una borsa di studio e a cui è rimasto legatissimo: l’università nel 2013 gli ha intitolato il proprio stadio di, in virtù delle molte donazioni. Un self made man Un self made man che è arrivato a fondare la Mediacom, una dei più importanti colossi delle comunicazioni americane, Nel 2011 la società da lui fondata ha lasciato la Borsa ene ha acquisito il controllo totale, con l’87% delle quote e facendo per la prima volta la sua apparizione nella prestigiosa classifica dei Billionaires stilata da Forbes che stima il suo patrimonio personale in 4,5 miliardi. L’impero ...

