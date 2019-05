Commissione | Consiglio e BceI nomi per le nuove poltrone Ue

Dazi - Consiglio Ue dà via libera alla Commissione per i negoziati commerciali con gli Usa : Un altro passo verso la tregua. Il Consiglio dell’Ue, composto dai paesi membri dell’Unione, ha dato il via libera alla Commissione europea per l’apertura dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti. La Francia ha votato contro il mandato, preoccupata per il possibile contraccolpo interno in vista delle elezioni europee, ma per far passare la decisione era sufficiente una maggioranza qualificata. Il “no” francese è ...