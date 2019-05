Com' è il numero de L' Unità firmato da Maurizio Belpietro

Guardia di Finanza - il numero uno dell’Italia centrale Zafarana nominato nuovo Comandante generale : Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, da novembre 2018 comandante Interregionale dell’Italia centrale, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri a capo della Guardia di Finanza. Zafarana, 55 anni, è nato a Piacenza il 2 maggio del 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l’Accademia della Guardia Finanza. Si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi, nominato nell’aprile del 2016 ...

Draft Lottery NBA – Lakers fortunati - LeBron James Commenta : “scelta numero 4? Beautiful!” : I Lakers pescano la pick numero 4 al Draft nonostante avessero più possibilità di ottenere la 11: LeBron mostra la sua gioia sui social Dopo tante notizie negative, i Los Angeles Lakers hanno ricevuto un sorriso dalla fortuna. La franchigia losangelina ha pescato la pick numero 4 durante la Draft Lottery (probabilità 2.8%) pur avendo più possibilità di prendere la 11 (77.6%). Un episodio fortunato che permetterà ai Lakers di selezionare ...

“Venite in piazza da Salvini” : il messaggio vocale inviato dal sindaco ai cittadini con il numero del Comune. Lui : “A costo zero” : “Sono il sindaco, venite in piazza da Salvini”. Una telefonata con un messaggio vocale registrato dal sindaco leghista Vincenzo Catapano nella quale i cittadini sono stati invitati a partecipare al comizio del vicepremier e leader della Lega a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, in programma lunedì 6 maggio alle 20.45. Ed è stata subito polemica. Perché in molti si sono indignati dopo aver visto l’utenza dalla quale partiva la ...

Madre continua a inviare sms al figlio sComparso - dopo anni da quel numero riceve un messaggio : Carole ha perso suo figlio Taylor durante un incidente, il ragazzo stava studiando per diventare poliziotto e un giorno, mentre gestiva il traffico nella Colorado Highway 66, è stato travolto da un veicolo in fuga. Nell’incidente è stato coinvolto anche un suo collega, il quale è riuscito a salvarsi e ad evitare una morte certa. dopo il funerale del figlio, Carole, ha cercato di trovare un modo per alleviare il suo enorme dolore e ha ...

Efficienza energetica : cresce il numero di immobili nelle classi energetiche migliori nelle Compravendite 2018 : Dall’analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici, frutto della collaborazione tra l’ENEA, l’Istituto per la Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti immobiliari Professionisti (FIAIP), presentato oggi a Roma, emerge un miglioramento del quadro generale del mercato. Nonostante l’importante peso che hanno gli immobili di classe G, la percentuale di ...

Come inviare messaggi a un numero su WhatsApp senza aggiungerlo in rubrica : In questa guida vi elencheremo i tre metodi più semplici per poter comunicare su WhatsApp con un numero non salvato in rubrica. L'articolo Come inviare messaggi a un numero su WhatsApp senza aggiungerlo in rubrica proviene da TuttoAndroid.

Come usare Whatsapp con un numero che non hai in rubrica : Esistono almeno tre metodi per chattare su Whatsapp anche con numeri non salvati in rubrica. Non tutti sono attualmente utilizzabili

Polizia di Stato : “Il tuo Computer è stato bloccato - chiama subito questo numero” è una truffa - non chiamate! : Cadere nella trappola di una truffa online è fin troppo semplice, soprattutto quando i falsi avvisi applicano una notevole pressione psicologica sulle potenziali vittime. Un esempio è un avviso che sta circolando online, sul quale allerta la Polizia di stato: “Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36. Per favore chiamaci immediatamente al numero +39 0694804XXX. Non ignorare questo avviso critico. Se chiudi questa ...

Come inviare messaggi a un numero su WhatsApp senza aggiungerlo in rubrica : In questa guida vi elencheremo i tre metodi più semplici per poter comunicare su WhatsApp con un numero non salvato in rubrica. L'articolo Come inviare messaggi a un numero su WhatsApp senza aggiungerlo in rubrica proviene da TuttoAndroid.

No al Tfa a numero chiuso camuffato da stabilizzazione (Comunicato stampa AnDDL) : “Ad un Tfa a numero chiuso camuffato da stabilizzazione diciamo un chiaro e netto NO! E soprattutto in molti avevano convenuto che le Università avrebbero dovuto essere defenestrate dalla gestione della formazione dei docenti e cosa si fa? Si propone un percorso selettivo a pagamento gestito a discrezione dalle Università come il precedente TFA Sostegno della vergogna? Qualcosa non mi torna nel ragionamento – è il commento del ...

Fognini vs Lajovic - la finale di Montecarlo fa sorridere Djokovic : i Complimenti social del numero 1 al mondo : Djokovic si complimenta con Fognini e Lajovic per la finalissima del torneo ATP di Montecarlo andata in scena domenica pomeriggio Domenica di Pasqua spettacolare per gli appassionati italiani di tennis: durante i pranzi pasquali tutti sono rimasti incollati alla tv per osservare l’impresa di Fabio Fognini, primo italiano a conquistare un titolo Masters 1000. Dopo aver sconfitto clamorosamente Nadal in semifinale, il tennista di Arma ...

Polizia Locale. In due mesi controllate più di 60 attività Commerciali. Numerose le irregolarità : In 5 controlli è stato rilevato che i titolari avevano attivato spettacoli danzanti senza autorizzazioni. In alcune attività commerciali le irregolarità hanno riguardato l'assenza di etichettature in ...

Consiglio Comunale di Manfredonia - manca il numero legale e si dimette Salvemini : ... all'interno di questa amministrazione, la figura dello "yes men"; soggetto che ha alzato, e continua a farlo,, la mano al solo fine di garantire la prosecuzione della sua avventura politica, ...

La Lega si fa spazio in Sicilia - Palermo ha il Comune con il numero maggiore di leghisti : In Sicilia i leghisti ci sono specialmente nella provincia di Palermo dove c’è il comune con il numero maggiore di tutta l’isola Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, è il comune più leghista di Sicilia. Il partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si radica sempre di più nell’Isola arruolando sindaci e consiglieri comunali. … Continue reading La Lega si fa spazio in Sicilia, ...