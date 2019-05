Clima e politica | Greta Thunberg sulle elezioni Europee | “non votate chi non si impegna

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) “Coloro che sono i più colpiti dalla crisi delsono persone giovani come me, che non possono votare. Se nonper voi stessi, fatelo per noi“. Queste le parole dell’attivista svedese, di fronte a migliaia di persone radunate per la annuale marcia per l’ambiente, che con i suoi i suoi scioperi del venerdì davanti al parlamento svedese ha dato il via al movimento globale dei “FridaysForFuture“. E che ieri ha portato in oltre 1600 città in tutto il mondo almeno un milione di manifestanti. La giovane attivista ha fatto intendere con chiarezza che sarebbe giusto dare il proprio voto a chi mostra dirsi di più nella lotta contro i cambiamentitici: “Nonostante le belle parole e le promesse dei politici – ha detto– le emissioni nocive continuano a crescere“. Oltre alle, in ...

