Claudio Raimondi | ' La Juve ha scelto Sarri | Gattuso in rimonta al Milan'

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Le battute conclusive di questa stagione in casantus sono tutte rivolte al futuro della panchina dopo l'ufficializzazione del divorzio da Allegri. La dirigenza bianconera starebbe vagliando diverse opzioni: ci sarebbe ad esempio la pista estera, con Guardiola, Klopp e Pochettino tra gli obiettivi principali, ma naturalmente vi sarebbero anche diverse opzioni tra i tecnici italiani, con Maurizioe Simone Inzaghi che al momento vengono dati in vantaggio rispetto agli altri colleghi dagli addetti ai lavori. A tal proposito, in queste ultime ore diversi giornalisti stanno sostenendo che il prossimo allenatore dellantus dovrebbe essere l'attuale tecnico del Chelsea. Infatti dopo Niccolò Ceccarini, anchesu Instagram ha rivelato chesarebbe piuttosto vicino al club torinese, e che l'ex Napoli a sua volta sarebbe alquanto "stuzzicato" dall'idea di porsi ...

matteo_pel : @ForzaJuve2017 @Sport_Mediaset Claudio Raimondi ahahah delete - fra_marro7 : RT @TUTTOJUVE_COM: Claudio Raimondi: 'La Juve ha scelto Sarri. Inzaghi al Milan se salta Gattuso' -