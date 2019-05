Cima dell’Everest sovraffollata | 10 morti in una settimana

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) L’Everest, meta di tanti alpinisti, sta diventando pericoloso: si contano 10nell’ultima. La foto delladell’Everest affollata da oltre 300 scalatori in fila uno dietro l’altro, postata tre giorni fa su Instagram da Nirmal Purja e diventata subito virale, aveva scatenato dure polemiche sul rischio che gli alpinisti corrono proprio a causa del ‘traffico’ ad alta quota. Gli ultimi due a perdere la vita nel corso della conquista del tetto più alto del mondo sono stati un britannico e un irlandese. Il britannico “ha raggiunto la, ma è svenuto ed è morto 150 metri più giù“, ha spiegato Murari Sharma della Everest Parivar Expedition. L’irlandese è morto sul fianco tibetano della montagna. Il bilancio complessivo delle vittime dell’Everest è stato dunque, in questa, di 10. Gli scalatori sono ...

