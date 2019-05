Ciao Darwin e Ballando con le stelle | prima sfida | l' impensabile verdetto Auditel

Ciao Darwin - Paolo Bonolis si commuove in diretta ricordando il collega scomparso : Nella decima e ultima puntata di Ciao Darwin 8 è andato in scena un momento molto toccante, che ha fatto commuovere anche Paolo Bonolis. La produzione dello show di Canale 5 ha voluto infatti ricordare Marco Garofalo, lo storico coreografo del programma scomparso il 19 aprile scorso. Così, prima i due maestri coreografi Lorella Boccia e Salvatore Dello Ianolo si sono esibiti in un’intenso passo a due e poi tutto il corpo di ballo di Ciao ...

Ciao Darwin 8 Ascolti TV e vincitori delle 10 puntate a confronto : ecco ” l’Essere Umano del Futuro” secondo Darwin : Ciao Darwin 8 Ascolti TV: L'ottava edizione è un ennesimo successo. Ciao Darwin 8 che piaccia o no è rimasto fedele nel tempo al suo format, senza apportare stravolgimenti azzardati. Molte trasmissioni hanno fatto il contrario e purtroppo si sono perse negli anni. Bonolis no, e oggi dopo 20 anni amiamo Ciao ...

Marco Garofalo - omaggio a Ciao Darwin 2019/ Video - l'ex coreografo ricordato... : Marco Garofalo, omaggio nell'ultima puntata di Ciao Darwin 2019, Video. Lorella Boccia commossa e Paolo Bonolis: 'Questi sono i tuoi figli'

Ciao Darwin - puntata speciale 31 maggio : si farà la nona edizione? : Ciao Darwin 8 ultima edizione: Paolo Bonolis ci ripensa dopo gli ascolti? Ieri si è chiusa in bellezza l’ottava edizione di Ciao Darwin. E’ stato un momento di gioia pura con il superbo corpo di ballo, tutti coloro che lavorano a un programma così impegnativo, gli autori, il regista Roberto Cenci e Paolo Bonolis impegnati in un ballo trascinante e scatenato al fine di trasmettere al pubblico, che li ha sempre seguiti con allegra ...

Ascolti TV | Venerdì 24 maggio 2019. Testa a testa tra Ciao Darwin e Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle - Milena Vukotic e Simone Di Pasquale Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.047.000 spettatori pari al 18.41%% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.21, e 4.333.000 (21.23%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.25 alle 24.07 (presentazione 3.508.000 – 16.95%). Su Canale 5 Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 4.497.000 spettatori pari al 21.71% di share nella prima ...

Ciao Darwin 8 venerdì 24 maggio Ema Kovac è Madre Natura : Ciao Darwin 8 venerdì 24 maggio ecco chi è Madre Natura: è tornata Ema KovacDopo l’incursione di una puntata di un Padre Natura (guarda qui), Ciao Darwin 8 torna all’antico e Paolo Bonolis introduce Madre Natura all’inizio dell’ultima puntata della stagione. Una Madre Natura non inedita, un gradito ritorno per il pubblico. Madre Natura dell’ultima puntata è infatti Ema Kovac che aveva già ricoperto il ruolo nella ...

Ciao Darwin 8 A Spasso nel Tempo venerdì 24 maggio Umani e Mutanti a Hollywood : Ciao Darwin 8 A Spasso nel Tempo venerdì 24 maggio Umani vs MutantiAnche nell’ultima puntata di Ciao Darwin 8 Madre Natura ha mandato due malcapitati concorrenti nei meandri dello spazio e del Tempo. I due concorrenti delle squadre in sfida Umani e Mutanti sono stati catapultati nel mondo del cinema dove guidati dalla voce di Paolo Bonolis hanno attraversato i film di Hollywood. Tra la febbre del Sabato Sera, il Padrino, Psycho e il Cinema ...

Ascolti TV | Social Auditel 24 maggio 2019 : Gran finale di Ciao Darwin contro Ballando con le Stelle ma spunta Civil War nei Trend Topic : Ciao Darwin chiude l'ottava edizione con Grandi numeri sui Social. Ballando con le Stelle in cima con la sorpresa "Civil War". Ultimo appuntmento per Ciao Darwin 8 (Umani vs Mutanti. def) che ha confermato il suo Grande potere nei Trend Topics italiani. Tutte e 9 le puntate dell’ottava edizione hanno ...