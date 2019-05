Chi sono i candidati alla presidenza della Commissione Europea

Lione - esplosione in centro : pacco bomba con Chiodi e bulloni. Ci sono 13 feriti - Macron : «Un attacco». Caccia a un uomo in bici : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

Salvini - ultima stoccata a Di Maio : "Basta attacChi - sono stufo" : Il vicepremier leghista ospite a "Pomeriggio Cinque" risponde alle dichiarazioni del leader del Movimento 5 stelle

Da Zagadou a Fernandes : Chi sono e quanto valgono i gioielli del Mondiale Under 20 : Ha preso il via ieri il Mondiale Under 20 e 552 calciatori nati dopo il primo gennaio 1999 saranno in vetrina sui campi della Polonia, desiderosi di emergere sotto gli occhi attenti di procuratori ed addetti ai lavori. La rassegna iridata, che volgerà al termine con la finale del 15 giugno a Lodz, ha accolto […] L'articolo Da Zagadou a Fernandes: chi sono e quanto valgono i gioielli del Mondiale Under 20 è stato realizzato da Calcio e ...

BRESCIA - SOUAD ALLOU UCCISA DALL'EX/ La vicina di casa "Le immagini sono Chiare" : BRESCIA, SOUAD ALLOU è stata UCCISA DALL'EX marito: sono convinti gli inquirenti che hanno disposto il rinvio a giudizio dell'uomo: le ultime

Di Maio diChiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace - ecco quando potrebbe tornare la tranquillità : Di Maio dichiara che non c’è pace tra Lega e 5 Stelle, spiega i motivi e come risolvere i problemi. Inoltre afferma di non parlare più con Salvini se non in Consiglio dei Ministri “Qualcuno pensa che da lunedi’ cambi tutto da un punto di vista dei rapporti. Io invece le dico: per me questo … Continue reading Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace, ecco quando potrebbe tornare la tranquillità at ...

Quali sono i cani che mordono di più e perché i bambini sono più a risChio : Sarebbero i pit bull e i meticci a mordere di più i bambini e a causare il maggior danno a seguito di questi incidenti. Lo stesso vale per i cani con teste larghe e corte, che pesano tra i 66 e i 100 chili. Questo secondo l’identikit tracciato da una nuova ricerca dell’Ohio State University, che identifica razze e tratti fisici canini che contribuiscono ad aumentare il rischio di morsi con gravi lesioni. Lo studio è pubblicato ...

Olimpiadi Milano-Cortina? Dal Cio ecco un grande sì : i gioChi ora sono più vicini : La candidatura di Milano-Cortina "è guidata dal Comitato olimpico italiano e ha il sostegno unificato del movimento sportivo italiano, del settore privato e delle amministrazioni nazionali, regionali e cittadine, fornendo solide basi per lo svolgimento dei giochi", scrive la Commissione Cio. Parole

Chiellini : 'Sono convinto che arriverà un grande tecnico e la Juve continuerà a vincere' : La stagione calcistica è ormai al tramonto, per la Juventus è ora di programmare il futuro. In primo luogo dovrà ingaggiare un nuovo allenatore e nel contempo sta cercando qualche rinforzo, soprattutto in difesa. A parlare di questi temi e del suo futuro immediato e prossimo è Giorgio Chiellini nell'intervista rilasciata a Tuttosport. Sul futuro tecnico Il difensore inizia la sua testimonianza dicendo che la scelta di Allegri di lasciare la ...

Sigarette : sono tutte pericolose - ma il risChio di cancro raddoppia per Chi fuma senza filtro : Gli scienziati si sono chiesti se fosse vero che esistono Sigarette meno pericolose di altre e sono giunti alla conclusione che non è vero che quelle leggere e ultra leggere siano meno dannose. Inoltre, gli esperti hanno scoperto che le Sigarette senza filtro raddoppiano il rischio di cancro ai polmoni.

Favino : ""Buscetta? Un ignorante coraggioso - non è un eroe. Per interpretarlo sono ingrassato 9 Chili" : Pierfrancesco Favino ce l’ha fatta anche questa volta con Il Traditore. Il film, unico italiano in concorso al Festival di Cannes, ha ricevuto tredici minuti di applausi in occasione della première mondiale. L’attore, protagonista nei panni del pentito mafioso Buscetta, racconta al Corriere e a La Stampa il lavoro svolto per interpretare questo personaggio. “Buscetta non è un eroe: è un uomo ...