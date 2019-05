Chi lotta ancora per Champions e chi per evitare serie B

Gli ultras della Curva B : “Non Chiediamo investimenti folli ma di lottare quando si può” : Un comunicato per spiegare la propria posizione sulle proteste contro De Laurentiis, per fare chiarezza. A firmarlo sono gli ultras Napoli 1972 della Curva B. Nel volantino sono esposte le ragioni della contestazione. Gli ultras indicano come responsabili le parole e le azioni del presidente: “il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani” Pur riconoscendo che la città non è certo priva di problemi e contraddizioni, gli ...

Falcone - Salvini : “Sbaglia Chi si divide sulla lotta alla mafia”. Anche Orlando diserta la cerimonia all’Ucciardone : “Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia. Chiunque usi questa giornata per attacchi politici sbaglia, non fa torto a me ma fa torto all’Italia e alla memoria di Falcone e agli uomini della scorta e a quanti sono morti”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Radio anch’io attacca Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della Regione Siciliana, e il governatore Nello Musumeci, che hanno disertato la commemorazione ...

Roma - Pallotta avrebbe Chiesto informazioni sulla situazione di Allegri (RUMORS) : Non sono bastati cinque scudetti di fila a Max Allegri per rimanere ancora sulla panchina della Juventus, visto che il presidente Agnelli ha deciso di porre fine a questo binomio vincente. Nelle ultime ore, i rumors vorrebbero il tecnico toscano in orbita Roma e da quanto si vocifera, almeno stando al Corriere dello Sport, Pallotta starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di affidare la panchina giallorossa a un tecnico esperto e ...

Juve - le ultime in vista dell’Atalanta : ballottaggio per sostituire Chiellini : Nel giorno dell’annuncio dell’addio con Massimiliano Allegri, la Juventus si prepara alla sfida di domenica sera contro l’Atalanta, fresca di sconfitta in finale di Coppa Italia ma vogliosa di raggiungere una storica qualificazione in Champions League. Seduta mattutina per i bianconeri. Out Chiellini, è ballottaggio per la sua sostituzione: giocherà uno tra Caceres e Barzagli. Centrocampo e attacco dovrebbero essere a tre ...

De Rossi - contestazione a Trigoria. Pallotta pronto a ripensarci - ma lui dice no : «Se me lo Chiedono - ora non firmo» : Un centinaio di tifosi della Roma si sono dati appuntamento a Trigoria per contestare la società e il presidente Pallotta dopo la decisione del club di non rinnovare il contratto a Daniele De...

Donne allo specChio - la lotta al cancro raccontata in una mostra fotografica : Sempre più Donne lottano contro il cancro, anche tra i vip, confrontandosi quotidianamente con paure, dubbi, sofferenze fisiche, ma anche mentali, dovute alla convivenza con una malattia così grave. Difficile è immedesimarsi in loro, quasi impossibile comprendere quello che vivono sulla propria pelle, forse solo gli artisti, attraverso il loro linguaggio simbolico, possono fare da ponte. Ed è proprio questo che ha tentato di fare Claudia ...

Risultati elezioni comunali Sicilia 2019 : Chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 5-4 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : Pouille lotta ma Berrettini può Chiudere il match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Inter-Chievo : ballottaggio Icardi-Lautaro : Inter-Chievo è l’occasione da non fallire. Con questa gara Spalletti prova a blindare il terzo posto e avvicinare l’aritmetica certezza

Promozione e Playoff Serie B 2019/ Chi lotta per la Serie A? Calendario in dubbio : Playoff Serie B 2019: ecco chi troverà posto nel tabellone finale della lotta Promozione in Serie A al termine della 38e ultima giornata di campionato.

Coltivare nocciole non fa bene al suolo. Per fortuna c’è Chi lotta contro il degrado : Voi tutti avrete presente la pubblicità della cioccolata con le nocciole. L’attore entusiasta declama: “Questo è il famoso Nocciolato Novi, fatto proprio con le nostre nocciole”. I bambini sorridono, i colori della campagna sono tenui e rassicuranti, la musica di sottofondo dolce. Ma cosa c’è dietro alla coltivazione delle nocciole? L’Italia rappresenta oggi il secondo produttore a livello mondiale con una quota di mercato di circa il 12% ...

Quote Serie A - Atalanta favorita con il Genoa per il passo Champions decisivo. Lotta salvezza : l’Empoli risChia con la Sampdoria : Con la vittoria sulla Lazio, l’Atalanta ha fatto un ulteriore passo avanti verso il sogno Champions League e ora, nel match casalingo con il Genoa, potrebbe compiere quello decisivo. Il quarto posto va difeso da Milan e Roma, distanti 3 punti, la vittoria è dunque obbligatoria e, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint, molto probabile, i nerazzurri di Gasperini sono infatti favoriti a 1.42. Il Genoa è reduce dal pareggio con la Roma ed è ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Chi sChiererà l’Italia a Napoli? Possibile ritorno di Carlotta Ferlito - Lara Mori la certezza : L’Italia non parteciperà agli European Games 2019, la rassegna multisportiva che andrà in scena a fine giugno in quel di Minsk. In Bielorussia avrebbe potuto gareggiare Alice D’Amato (bronzo alle parallele agli Europei dove è stata anche quarta nel concorso generale) ma il Direttore Tecnico Enrico Casella ha giustamente preferito salvaguardare lo stato fisico della genovese e di portarla a Riccione in collegiale insieme alle altre ...