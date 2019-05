Chi era la misteriosa donna rettile della Mesopotamia vecchia di 7 mila anni

"Amici" di Maria di Filippi - la finale su Canale 5 in diretta dalle 21.10. Chi vincerà? : Stasera, sabato 25 maggio, appuntamento con Maria De Filippi per la finale della 18/a edizione di “Amici”. A contendersi la vittoria del talent show sono rimasti il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. In palio la coppa trofeo e un premio del valore di 150 mila Euro in gettoni d’oro. A decretare il vincitore, il pubblico a casa con il televoto.Durante la ...

Teramo - accordo per la cessione delle quote da Campitelli a Franco IaChini : Il Teramo Calcio, club militante in Serie C, comunica in una nota che nella tarda serata di ieri è stato raggiunto l’accordo economico tra Luciano Campitelli e l’imprenditore teramano Franco Iachini, per la cessione della totalità delle quote sociali afferenti al Presidente del sodalizio biancorosso. Entro i primi giorni di giugno – si legge – il passaggio di consegne verrà ratificato presso uno studio notarile, mentre i ...

Oradei Chiede scusa a Veera. Il web contro la Carlucci : "Una gogna pubblica" - : Sandra Rondini Non è piaciuta ai fan di "Ballando con le Stelle"come Milly Carlucci abbia "obbligato" Stefano Oradei a chiedere scusa in diretta a Veera Kinnunen Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono fidanzati da oltre un decennio, ma fuori gli studi di "Ballando con le Stelle" hanno litigato furiosamente, come dimostrano le immagini in esclusiva pubblicate dal settimanale "Oggi", con lui che la trattiene per un braccio mentre lei ...

Cannes2019 - Chi porterà a casa la Palma d'oro? : A poche ore dalla fine del festival è inevitabile sfogliare il proprio taccuino per capire come andrà a finire e indovinare chi ritornerà a casa con una Palma – che significa molto, moltissimo, per la produzione di un film e per la carriera del suo autore.I tre assi nella manica del concorso, Malick, Almodovar, Tarantino, pur essendo film molto diversi di autori così personali da rendere improbabile qualsiasi ...

La grande avventura dannunziana di Fiume senza ideologie e nelle parole di Chi c'era - : Claudio Siniscalchi Dalla destra alla sinistra, si presentano quattro diversissime testimonianze C' è voluto il centenario dell'avventura fiumana di Gabriele d'Annunzio per liberare questa pagina della storia nazionale dalle tante, troppe incrostazioni, reticenze, semplificazioni e fuorvianti se non denigratorie ricostruzioni. La «vulgata fiumana» era stata demistificata già nel 1965 da Renzo De Felice, nel suo primo volume della ...

Giorgetti : “Agli italiani interessa Chi allenerà la Juve - più che la politica” : Gli italiani, popolo di allenatori di calcio e che mastica pane e pallone. Sicuramente più inclini a seguire ciò che avviene nel rettangolo di gioco e nei suoi dintorni che i risvolti della politica, sentita sempre più lontana dalla vita quotidiana. E la cosa preoccupa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che, alla vigilia del voto per le Europee, sostiene che “gli italiani sono più interessati a sapere chi ...

Avatar vs Avengers : Endgame - Chi vincerà la battaglia finale? : Avatar è stato superato da Avengers: Endgame al botteghino domestico, inoltre il nuovo film dei Marvel Studios si avvicina sempre di più al record internazionale raggiunto al box office dalla pellicola di James Cameron. Chi vincerà la sfida finale? Ecco il parere degli esperti… Avatar potrebbe essere superato da Avengers: Endgame anche a livello mondiale? Scopriamo cosa ne ... Leggi tuttoAvatar vs Avengers: Endgame, chi vincerà la ...

Exit poll europee 2019 : Olanda e Gran Bretagna - Chi vincerà e risultati parziali : Exit poll europee 2019: Olanda e Gran Bretagna, chi vincerà e risultati parziali Sono state Olanda e Gran Bretagna ad inaugurare le elezioni europee 2019 e ora le prime proiezioni del voto che arrivano da lì sembrano sconfessare le attese. In realtà dei veri Exit poll sono stati elaborati solo in Olanda. La Gran Bretagna ne ha vietato la diffusione fino a domenica sera, quando le operazioni di voto saranno concluse in tutta ...

Alessandro Borghi al Wired Next Fest : “Essere disposti ad ascoltare ci salverà - quello che è mancato nel caso CucChi” : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alessandro Borghi non è più una giovane promessa del cinema italiano: dopo gli esordi più che promettenti con titoli come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima, si è rapidamente affermato come uno degli interpreti più versatili, originali e coraggiosi del nostro cinema, passando per Fortunata di Castellitto, The Place di Genovese e Napoli Velata di Ozpetek. Di recente poi ha ...

Chignolo Po. Opera di Milena Quercioli all’asta contro la violenza su donne e bambini : Il 9 giugno presso il Castello di Chignolo Po (PV) si terrà un gala di beneficenza organizzato dalla Women Talent

Facebook lancerà la sua criptovaluta : si Chiamerà “GlobalCoin” e arriverà l’anno prossimo : Il noto social network Facebook è in contatto con le autorità Usa e del Regno Unito con l’obiettivo di lanciare una sua criptovaluta nel corso del prossimo anno. La nuova moneta virtuale si chiamerà “GlobalCoin” e consentirà un sistema di pagamenti digitali, con cui si potranno fare acquisti e scambi anche sui suoi servizi WhatsApp e Messenger, in una dozzina di paesi a partire dall’inizio del 2020. A differenza dei ...