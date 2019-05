Chi è Rocco Commisso? L’uomo che sta trattando l’acquisto della Fiorentina

Report - inChiesta-choc sul prosciutto di Parma : cosa vi mangiate davvero il 20% è tarocco : "Terminata la stagionatura, se andrete ad acquistare un prodotto marchiato Parma, rischierete una volta su tre di essere frodati". Cioè di comprare un prosciutto fatto con la carne di maiali allevati sì in Italia ma figli di scrofe inseminate con maiale danese "durok", più magro, molto richiesto, ma

Ilona Staller querela Rocco Siffredi/ 'Chiesto un risarcimento di 500 mila euro' : Ilona Staller querela Rocco Siffredi dopo le dichiarazioni fatte a Live non è la d'Urso. 'Chiesti 500 mila euro di risarcimento'

RitocChino tarocco - Chiusi 52 centri : Jacopo Granzotto Interventi estetici fuori norma, mancanza di professionalità e sangue manipolato Il ritocco, pardon «Ritocchino», sembra essere diventata una priorità a prescindere dal sesso. Come il pane, il tatuaggio e la botta di plasma alle piastrine. Ultimamente c'è chi piazza coupon di botulino sotto l'albero. Siamo nel terzo millennio e il Natale si accompagna al regalo adeguato. Il problema è che qui, come dappertutto, c'è ...

L’incredibile storia di Hicham Ben’mbarek a Milano per 24H Europe - dal Marocco al cuore nuovo fino al marChio Benheart : “L’Unione fa la forza” : Col suo perfetto italiano dal vago accento toscano, è un esempio perfetto non solo di integrazione, ma come lo definisce lui stesso di "riscatto". Hicham Ben'mbarek, stilista e imprenditore nel settore della moda e dell'artigianato, ha partecipato a Milano alla presentazione del documentario 24H Europe - The next generation, che racconta 24 ore della vita di 60 giovani Europei in 26 diversi paesi ripresi in contemporanea per un giorno intero. ...

Burrasca di scirocco nel Trapanese : Chiusi parChi pubblici : “Informiamo la cittadinanza che a causa del forte vento di scirocco è stata chiusa l’area attrezzata del Belvedere, dove è presente il personale forestale che vieta l’accesso, e zone quali Bacchetta, Vaccheria, Fontanelle. Chiuse le ville pubbliche. L’azienda Forestale ha chiuso la riserva naturale orientata dello Zingaro. Invitiamo i cittadini a non accendere fuochi, a non sostare in aree aperte e dove ci sono alberi, a guidare con ...

Meteo - nella Giornata della Terra una Pasquetta di scirocco sull’Italia : Sicilia in ginocChio - è emergenza [LIVE] : Meteo – nella Giornata della Terra in cui si celebra la Pasquetta tipicamente italiana, l’Italia è investita da una violenta tempesta di scirocco che soffia impetuoso con raffiche che al momento hanno raggiunto 132km/h a Termini Imerese, 114km/h a Falcone, 113km/h a Pantelleria, 111km/h a Bagheria, 100km/h a Trapani, Marineo e Pace del Mela, 92km/h a San Saba, 87km/h a Messina, 85km/h a Brolo, 82km/h a Villagrazia di Palermo. Lo ...

Luigi Bisignani e la guerra a Palazzo Chigi : Chi è la donna che ha fatto sparire Rocco Casalino : Non ha dubbi, Luigi Bisignani: "Questo governo non sta più in piedi", come da titolo del suo intervento su Il Tempo. Articolo molto interessante, perché oltre a passare in analisi le evidenti ragioni che minano la tenuta dei gialloverdi, si concentra anche sulla sparizione di Rocco Casalino. "A crea

Pallare - ieri sera la via Crucis con partenza da San Rocco e arrivo alla Chiesa parrocChiale - FOTO - : ieri sera si è tenuta la via Crucis a Pallare, con partenza da San Rocco e arrivo alla chiesa parrocchiale. Ad ogni stazione, le letture dei ragazzi e il canto delle strofe del Canto della Passione di ...

Meteo Sardegna : bufera di scirocco - picChi di 100km/h : Venti tesi di scirocco fino a cento chilometri orari sferzeranno la Sardegna nel giorno di Pasqua. L’area maggiormente colpita sara’ quella sud occidentale dell’Isola, l’Oristanese, il Sulcis e l’Iglesiente. Lo confermano gli esperti dell’Ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “Subiamo l’influsso di un vortice depressionario che si trova sull1 Spagna portando forte vento e ...

Meteo Pasqua e Pasquetta - le Previsioni sono sempre più Chiare : sarà maltempo di scirocco : Meteo Pasqua e Pasquetta – Mentre l’Italia vive un freddo weekend della Domenica delle Palme a causa del ciclone Baltico che sta provocando un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno, si delinea sempre meglio la tendenza Meteo per Pasqua e Pasquetta. Negli ultimi aggiornamenti di tutti i principali modelli trova ulteriori grandi conferme l’ipotesi che su MeteoWeb avevamo vagliato in grande anticipo nei giorni scorsi: le ...

Casting per la serie tv Rocco SChiavone e per un video di Progetto Tangram : I Casting per la ricerca di comparse per la nuova edizione della nota serie televisiva, in onda su Rai 2, dal titolo Rocco Schiavone sono stati riaperti per la necessità di realizzare alcune riprese da girarsi a Saint Vincent, in Valle d'Aosta, per l'esattezza presso il locale Casinò. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni di attori su Milano, a cura di Progetto Tangram, per la realizzazione di un interessante video promozionale di un ...

Rocco SChiavone 3 - casting a Saint-Vincent : casting in Valle d'Aosta per Rocco Schiavone 3. Dopo i provini per L’Isola di Pietro 3, un’altra fiction italiana è pronta a partire con il suo terzo capitolo. Si tratta di Rocco Schiavone 3, serie tv di Rai Due con protagonista assoluto Marco ...

Milano - gruppo di anatroccoli risChia di annegare : due ragazzi si tuffano nel Naviglio per salvarli. Il video : Un gruppo di anatroccoli ha rischiato di annegare nel Naviglio della Martesana per via della forte corrente. Così due ragazzi, tra via Melchiorre Gioia e via Emilio de Marchi, si sono buttati in acqua per salvarli. Nel video, il loro intervento. video Facebook/Nato a Milano L'articolo Milano, gruppo di anatroccoli rischia di annegare: due ragazzi si tuffano nel Naviglio per salvarli. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

AFRICA/MAROCCO - Il Papa : i cristiani "vogliono fare la loro parte" nella società marocChina : Citando poi La Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016, il Papa ha valorizzato le dichiarazioni d'intenti formulate ...