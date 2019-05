Cessione Fiorentina | indiscrezioni clamorose | Rocco Commisso ad un passo dall’acquisto

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019)ad undall’acquisto della, queste ledel New York Times che ha svelato anche le cifre Tra la piazza di Firenze e la proprietà dellatargata Della Valle, non c’è più da tempo il rapporto idilliaco di una volta. La rottura sembra possa portare ad unadel club in tempi molto brevi. Questo quanto rivelato niente poco di meno che dal New York Times che quest’oggi ha parlato di, proprietario dei Cosmos e multimilionario numero uno di Mediacom, come possibile nuovo proprietario della società. Secondo talisarebbe vicinissimo all’acquisto dellaper una cifra vicina ai 150 milioni di dollari, si parla di una chiusura imminente, già nella giornata di lunedì. Possibile svolta in vista per il club viola. L'articolo...

marcoconterio : NY Times - Fiorentina a un passo dalla cessione per 150 milioni di dollari all’americano Rocco Commisso. Lunedì pot… - Fiorentina_ole : RT @SaraMeini: Una notizia attesa, ma clamorosa, sveglia la Firenze del calcio. Il @nytimes scrive “Fiorentina a un passo dalla cessione pe… - MarcoGuidi13 : RT @marcoconterio: NY Times - Fiorentina a un passo dalla cessione per 150 milioni di dollari all’americano Rocco Commisso. Lunedì potrebbe… -