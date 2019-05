Canottaggio | Europei Lucerna 2019 | i convocati dell’Italia In gara 46 azzurri per 15

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Anche se non tutti gli equipaggi sono ancora stati definiti, è ufficiale l’elenco dei 46per glidiche si svolgeranno a, in Svizzera, dal 31 maggio al 2 giugno. L’Italia sarà al via nella rassegna continentale con ben 15 imbarcazioni, tra molte conferme e qualche novità. Nel singolo maschile viene confermato Simone Martini, già inai Mondiali 2018, mentre in quello femminile Clara Guerra passerà tra le seniores, abbandonando la categoria pesi leggeri. Nel quattro di coppia maschile conferma, e non poteva essere altrimenti, per Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli. Italia al via nel doppio maschile pesi leggeri sempre con Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo, mentre nel due senza femminile saranno inAisha Rocek e Kiri Tontodonati, con Sara Bertolasi e Alessandra Patelli che passeranno sul ...

