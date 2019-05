Cannes | la Palma d’Oro  al film coreano «Parasite» Fuori l’Italia di Bellocchio Banderas

Festival di Cannes - la premiazione in diretta : Palma d'oro a «Parasite» - Antonio Banderas miglior attore : Serata conclusiva per il 72esimo Festival di Cannes: Catherine Deneuve, Michael Moore, Sylvester Stallone sono saliti sul palco per consegnare i premi ai vincitori del Festival di Cannes durante...

Festival del Cinema di Cannes : Palma d’oro a Parasite - Antonio Banderas migliore attore : Il film Parasite, di Bong Joon Ho, vince la Palma d’oro del 72/mo Festival di Cannes....

Festival di Cannes - Palma d'oro a "Parasite" : l'Italia resta a mani vuote : Serata conclusiva per il 72esimo Festival di Cannes: Catherine Deneuve, Michael Moore, Sylvester Stallone sono saliti sul palco per consegnare i premi ai vincitori del Festival di Cannes durante...

Cannes - la Palma d'oro va a 'Parasite' : 20.30 Vince il 72° Festival di Cannes 'Parasite' del coreano Bong Joon Ho. Palma d'argento ad 'Atlantique'. Miglior attore in 'Dolor y gloria' di Almodovar è Antonio Banderas. Miglior attrice Emily Beecham in'Little Joe' di Jessica Hausner. Ai fratelli Dardenne, con 'Young Ahmed',migliore regia.Premio giuria ex aequo a 'Les Miserables' e 'Bacurau'.Miglior sceneggiatura a 'Portrait of a Lady'. Nulla a Bellocchio,ma un'italiana vince nella ...

Cannes - la premiazione in diretta : Palma d'oro a "Parasite" - Antonio Banderas miglior attore : Serata conclusiva per il 72esimo Festival di Cannes: Catherine Deneuve, Michael Moore, Sylvester Stallone sono alcune delle personalità del mondo cinematografico che stasera saliranno sul...

Festival di Cannes - la premiazione in diretta : Palma d'oro a "Parasite" - Antonio Banderas miglior attore : Serata conclusiva per il 72esimo Festival di Cannes: Catherine Deneuve, Michael Moore, Sylvester Stallone sono alcune delle personalità del mondo cinematografico che stasera saliranno sul...

Cannes 2019 - tutti i vincitori : la Palma d'Oro va a "Parasite" di Bong Joon-Ho : Si chiude la 72esima edizione del Festival di Cannes. Ecco tutti i premi assegnati dalla giuria guidata da Alejandro Gonzalez Inarritu e formata da Elle Fanning, Maimouna N’Diaye, Kelly Reichardt, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos, Pawel Pawlikowski, Enki Bilal e Alice Rohrwacher.

Dolor y gloria - un film da palma d'oro a Cannes : Il suo è cinema di altissimo livello. E finalmente anche il periodo appannato che la sua creatività ha incontrato a un certo punto, trova una spiegazione. Perché con Dolor Y gloria l’autore spagnolo Pedro Almodovar si mette al centro della storia, e in un certo senso ripercorre la sua esistenza restituendone qui una specie di summa, anche se condita con aspetti immaginari. Un’operazione che potrebbe portarlo a ...

Vincitore Palma d'Oro 2019 - Festival di Cannes/ Chi ha vinto? Favoriti e outsider : Vincitore Palma d'Oro 2019, Festival di Cannes: i Favoriti per la vittoria della 72° edizione, in pole Dolor y Gloria e Il traditore.

Festival di Cannes - da Pedro Almodovar a Quentin Tarantino e Marco Bellocchio : ecco chi potrebbe vincere la Palma D’Oro : Un concorso ricco e di qualità quello della 72ma Cannes, fra i migliori degli ultimi anni al punto da immaginare che il Festival diretto da Thierry Fremaux possa “tenere” il passo della Mostra veneziana che, nelle recenti edizioni, gli ha dato parecchio filo da torcere, accaparrandosi i maggiori premi Oscar, gli americani più appetibili e soprattutto i prodotti Netflix. Pur senza l’appoggio del gigante delle piattaforme streaming, la kermesse ...

Cannes2019 - chi porterà a casa la Palma d'oro? : A poche ore dalla fine del festival è inevitabile sfogliare il proprio taccuino per capire come andrà a finire e indovinare chi ritornerà a casa con una Palma – che significa molto, moltissimo, per la produzione di un film e per la carriera del suo autore.I tre assi nella manica del concorso, Malick, Almodovar, Tarantino, pur essendo film molto diversi di autori così personali da rendere improbabile qualsiasi ...

Alain Delon riceve la Palma d'oro a Cannes - : Fonte foto: Lapresse; GettyAlain Delon riceve la Palma d'oro a Cannes 1Sezione: Spettacoli

Alain Delon riceve la "Palma d'oro" al Festival di Cannes - : Fonte foto: Getty imagesAlain Delon riceve la "Palma d'oro" al Festival di Cannes 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cemerimonia di premiazione

Alain Delon - Palma d’oro (contestata) a Cannes : «Alle donne devo tutto» : Alain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain DelonAlain Delon«Ho paura che ci saranno domande a cui non risponderò». Esordisce così, in una sala meno gremita di come ci si aspettava, il divo sempiterno dagli occhi blu, Alain Delon, all’incontro con il pubblico organizzato al 72esimo Festival di Cannes, che quest’anno gli conferisce la sua prima Palma ...