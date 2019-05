Cannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky!

Vincitore Palma d'Oro 2019 - Festival di Cannes/ Chi ha vinto? Favoriti e outsider : Vincitore Palma d'Oro 2019, Festival di Cannes: i Favoriti per la vittoria della 72° edizione, in pole Dolor y Gloria e Il traditore.

Cannes2019 - chi porterà a casa la Palma d'oro? : A poche ore dalla fine del festival è inevitabile sfogliare il proprio taccuino per capire come andrà a finire e indovinare chi ritornerà a casa con una Palma – che significa molto, moltissimo, per la produzione di un film e per la carriera del suo autore.I tre assi nella manica del concorso, Malick, Almodovar, Tarantino, pur essendo film molto diversi di autori così personali da rendere improbabile qualsiasi ...

Festival di Cannes 2019 - i film più erotici : Stando alla proposta dell'ultimo Festival di Cannes, il cinema non solo non è morto, ma è più vivo che mai. Così vivo da essere portatore sano di passioni, sentimenti, emozioni accese. Un cinema fatto di incontri, approcci, corpi. Maschili, femminili, il sesso non conta, la relazione sessuale conta eccome, invece. Partiamo dal film più criticato del Festival, firmato da un regista a sua volta assai contestato e abituato a destare scalpore. ...

Cannes 2019 : THE STAGGERING GIRL di Luca Guadagnino - La recensione : Dopo aver fatto il grande splash con Call Me By Your Name e aver battuto il ferro ancora caldo col remake di Suspiria, Luca Guadagnino si ricava finalmente un posticino nel programma del Festival di Cannes con The STAGGERING GIRL, mediometraggio presentato alla Quinzaine des Realisateurs. Francesca Moretti (Julianne Moore) e una ragazza misteriosa (Kiki Layne) si muovono per le strade di Roma e New York nel tentativo di riconciliarsi col ...

Cannes 2019 - l’asfissiante sequenza di culi femminili fa scappare gli spettatori : polemica su Mektoub : Attualità Caso Prati, ecco chi è l’uomo della foto mostrata a Verissimo e spacciato per Mark Caltagirone di F. Q. Un vero cunnilingus che dura 15 lunghi minuti ed è polemica. Abdellatif Kechiche ha colpito ancora. Mektoub capitolo secondo, ovvero Intermezzo, in Concorso a Cannes 2019, ha scandalizzato critica e pubblico. Tre ore e mezza ...

Festival di Cannes 2019 - i pronostici sui vincitori : Siamo agli sgoccioli. Il palmarès del Festival di Cannes 2019 si avvicina (domani sapremo chi conquisterà l2019;ambita Palma d2019;Oro). La giuria capitanata da regista messicano Alejandro González Iñárritu si starà consultando. Super favorito è Dolor y gloria di Pedro Almòdovar, ma stando alle voci e alle stellette dei critici stranieri anche l2019;intensa storia d2019;amore tra due donne a ...

Cannes 2019 : i best look del red carpet : Il Festival di Cannes è ormai quasi alla fine, quindi penso di potermi esprimere sulla mia personalissima pagella dei best look del red carpet di quest’anno. Sono sincera, i look davvero belli per me sono stati pochi: per la maggior parte degli outfit è stato tutto un tripudio di tulle, scollature e spacchi vertiginosi che non mi hanno convinta… Quindi ecco qui la mia pagella del look per Cannes 2019! Cannes 2019, i best look del red ...

Festival di Cannes 2019. Les Misérables (nella Francia di) oggi : Un banlieue movie davvero molto riuscito quello di Ladj Ly, attore, sceneggiatore e regista al primo lungometraggio che però lavora nel cinema da 15 anni. Les Misérables, passato in Concorso al Festival di Cannes, è l’adattamento di un suo corto precedente ed è ispirato alle rivolte di Parigi 2005. Ambientato esattamente dove Victor Hugo ha ambientato il famoso romanzo da cui è tratto il titolo del film, a Montfermeil, la città a un’ora dal ...

Cannes 2019 - Brad Pitt e Leonardo di Caprio a sorpresa omaggiano Luke Perry : World News Muore a 21 anni per un incidente sugli sci: i genitori ottengono l’autorizzazione a utilizzare il suo sperma per avere un nipote di F. Q. Un omaggio all’amico e collega Luke Perry. Prima di morire colpito da un ictus, l’attore simbolo della serie tv Beverly Hills 90210 aveva infatti recitato con Leonardo DiCaprio e ...

Festival di Cannes 2019 - ‘A hidden life’ di Terrence Malick. Basta un gesto per scardinare un impero : Conviene tenere alta l’attenzione su A hidden life, il film di Terrence Malick che spicca sugli altri nel concorso di Cannes, quest’anno un ottimo concorso come non se ne sono visti nelle ultime edizioni. “Quando si abbandona l’idea di vivere a tutti i costi, una luce nuova ti inonda. Prima si aveva fretta e mancava il tempo per fare tutto, ora c’è molto tempo”. Così dice Franz, il soldato incarcerato dai nazisti a Berlino in piena seconda ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019 ricordano Luke Perry : “Beverly Hills 90210 era un’icona per noi” : È davvero emozionante vedere due star come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio commuoversi mentre parlano di Luke Perry. I due attori hanno infiammato la croisette di Cannes 2019, dove sono arrivati insieme a Margot Robbie e Quentin Tarantino per presentare il nuovo film del regista, "Once Upon a Time in Hollywood". Fan in delirio alla vista dei due divi, ma al quadretto mancava lui, il mitico Dylan di Beverly Hills 90201. Luke Perry è scomparso ...

Festival di Cannes 2019. Marco Bellocchio e «Il traditore» : Marco Bellocchio è un’habitué del Festival di Cannes. Quest’anno con Il traditore, sul pentito di mafia Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), è la sua dodicesima volta (se si conta anche l’esperienza come membro della giuria nel 2007). Il suo rapporto con la kermesse d’oltralpe inizia nel 1977 con Il gabbiano, tratto da Cechov, con Laura Betti, Remo Girone e Paola Villoresi. Fu presentato fuori concorso. Nel 1980 partecipa al concorso con ...