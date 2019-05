Calcio | Roberto Mancini | “Noi siamo l’Italia | possiamo fare come la Francia e la Spagna e

Accadde oggi - 16 maggio 2004 : l’addio al Calcio del grande Roberto Baggio : L’Accadde oggi odierno celebra un grandissimo. Uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, per molti forse il migliore: Roberto Baggio. 15 anni fa, il 16 maggio 2004 per l’esattezza, il “divin codino” appendeva le scarpette al chiodo. La sua ultima partita in assoluto, manco a farlo apposta, alla “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di Milano in cui Baggio giocò sia con l’Inter che ...

Calcio - Roberto Mancini : “Obiettivo qualificarsi agli Europei. Stimo Balotelli - Zaniolo e Kean mi danno del lei” : Roberto Mancini è stato intervistato in esclusiva da Diletta Leotta nel programma “Linea Diletta” disponibile sulla piattaforma Dazn. Il CT della nazionale italiana ha parlato degli obiettivi futuri dell’Italia: “L’obiettivo è ovviamente qualificarsi agli Europei. Le partite sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per essere quello dell’Italia”. L’ex ...

Calcio - le convocazioni di Roberto Mancini : la Nazionale è l’unico modo per vedere gli azzurri all’opera? : Un po’ come accaduto nel settore maschile anche in questo caso il podio è Roberto Mancini ha reso nota nelle ultime ore la lista dei convocati per lo stage della Nazionale italiana di Calcio che si terrà lunedì 29 e martedì 30 aprile a Coverciano. Un elenco di 35 calciatori tra cui vi sono anche tre classe 2001, ovvero Gozzi, Ricciardi e Salcedo. Un’occasione per il CT di visionare da vicino non sono i soliti noti ma anche alcuni ...

Calcio - i convocati dell’Italia per lo stage di Coverciano. Tante novità per Roberto Mancini : Nuovo stage, il secondo della stagione, per la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini. Una due giorni, che si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 aprile presso il Centro tecnico federale di Coverciano, concordata dalla FIGC con la Lega di Serie A: presenti tutti i giocatori più giovani delle varie compagini italiane. Sono 35 i giocatori convocati da Mancini: presenti addirittura dei classe 2001 come Gozzi, Riccardi e Salcedo. ...

Calciomercato Juventus - Roberto Renga : 'Agnelli avrebbe contattato Guardiola' : In casa Juventus si respira un clima nero dopo la sconfitta subita dall'Ajax al ritorno dei quarti di finale di Champions League. La dirigenza bianconera aveva costruito una squadra fortissima sulla carta la scorsa estate, con gli acquisti di Joao Cancelo, Emre Can, Leonardo Spinazzola e soprattutto Cristiano Ronaldo, ma la Champions è sfuggita di nuovo e manca ormai da ventitré anni. La gran parte dei tifosi bianconeri sta criticando non solo i ...

Sla - addio a Roberto Labadini : il Calcio piange l'ennesima vittima : Roberto Labadini in una foto tratta dal sito ufficiale dell'Ac Prato Ieri sera, prima di Bologna-Chievo, il minuto di silenzio è stato dedicato al decennale del terremoto in Abruzzo e alla memoria di ...

Calcio - Roberto Mancini : “Kean e Zaniolo andranno agli Europei under 21” : Sciolti con molto anticipo i dubbi, dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a un evento con Radio Italia. Come riportato dall’ANSA l’allenatore dell’Italia ha risposto a delle domande sui giovani rampanti della propria squadra, che a giugno dovrebbero anche affrontare gli Europei under 21, con la selezione di categoria guidata da Luigi Di Biagio. Nonostante l’appuntamento della Nazionale maggiore con le ...

Calcio - l’Italia di Roberto Mancini promossa : due vittorie - Verratti leader e giovani rampanti : Missione compiuta. La Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini ha iniziato nel migliore dei modi il proprio percorso che vorrà vederla protagonista negli Europei itineranti 2020. Gli azzurri hanno rispettato i pronostici imponendosi contro la Finlandia (2-0) ad Udine e contro il Liechtenstein (6-0) a Parma. Certamente gli avversari non erano il top a livello mondiale ma i nostri portacolori hanno convinto sul piano dell’impegno e ...