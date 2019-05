Calcio | Mondiali Under 20 | l’Italia sfida l’Ecuador per dar seguito alla positiva prova

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Seconda gara per l’Italia ai20 in corso di svolgimento in Polonia. A Bydgoszcz gli azzurrini si preparano ad affrontare lacon l’Ecuador, dopo aver già vinto in maniera brillante contro il Messico: questo vuol dire che un ulteriore successo spalancherebbe le porte dei quarti di finale ai nostri giocatori. L’Italia, all’esordio, ha messo in mostra un 3-5-2 in grado di funzionare, con il dominio a livello fisico di Pinamonti, la solidità data al centrocampo da Salvatore Esposito (che del promettente Sebastiano è fratello) e un fattore decisivo chiamato Luca Ranieri, fondamentale su entrambi i lati del campo (in difesa per la sua presenza, in attacco per la rete decisiva contro i messicani). Da capire se si proseguirà con l’esperimento di Pellegrini come interno di centrocampo. L’Ecuador, di base, non ha la stessa forza del Messico, ...

