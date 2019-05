Calcio | la Fiorentina lunedì dovrebbe essere ceduta a Mediacom! Rocco Commisso sborsa 135

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Un’altra società italiana dista per finire in mani straniere: stiamo parlando della, che domani sera si giocherà la permanenza nel massimo campionato italiano nello scontro diretto con il Genoa (ma dipenderà anche dal risultato dell’Empoli) epotrebbe cambiare proprietario. L’ANSA scrive che la società toscana sta peracquistata da Mediacom, società che fa capo allo statunitense, ma di chiare origini italiane,, che, tra l’altro, è già nel mondo del pallone, essendo presidente negli States della squadra dei New York Cosmos.non è nuovo a provare ad entrare nelitaliano, in quanto soltanto lo scorso anno aveva tentato l’acquisto del Milan, ma in quel caso la sua OPA (offerta pubblica d’acquisto) non era andata a buon fine. Ora invece sembra esserci riuscito con la, per una cifra ...

DarioNardella : Una bella notizia per #Firenze: porteremo il Calcio storico e il Corteo della Repubblica Fiorentina a Doha per i Mo… - Gazzetta_it : #NYTimes: '#Fiorentina ceduta a #Commisso per 135 milioni. Lunedì l’annuncio' - Agenzia_Ansa : Il #NewYorkTimes: #Fiorentina ceduta al miliardario #Commisso #Calcio #NYT #ANSA -