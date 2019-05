Calcio | Fiorentina New York times | vicina cessione club a Rocco Commisso

Calcio - la Fiorentina lunedì dovrebbe essere ceduta a Mediacom! Rocco Commisso sborsa 135 milioni di euro : Un’altra società italiana di Calcio sta per finire in mani straniere: stiamo parlando della Fiorentina, che domani sera si giocherà la permanenza nel massimo campionato italiano nello scontro diretto con il Genoa (ma dipenderà anche dal risultato dell’Empoli) e lunedì potrebbe cambiare proprietario. L’ANSA scrive che la società toscana sta per essere acquistata da Mediacom, società che fa capo allo statunitense, ma di chiare ...

Calciomercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (11 maggio) e la classifica : Atalanta terza con vista sulla Champions. Fiorentina-Milan 0-1 : oggi sabato 11 maggio si sono giocate tre partite valide per la 36^ giornata della Serie A 2019 di calcio. L’Atalanta ha sconfitto il Genoa per 2-1 ed è addirittura salita al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che giocherà lunedì sera contro il già retrocesso Chievo. La Dea ora sogna davvero la qualificazione alla prossima Champions League, a fare volare gli orobici sono stati Barrow e Castagne che hanno ...

Calcio : anticipo - Fiorentina-Milan 0-1 : 22.26 Il Milan tiene viva la speranza nella corsa Champions con il successo al Franchi (0-1) sulla Fiorentina. I rossoneri incamerano i tre punti grazie ad un buon primo tempo dove macinano gioco dopo una bella parata di Donnarumma al 5' su Muriel. Il Milan prende campo e va vicino al gol con Suso e Calhanoglu (21' e 24') prima del gol di testa del turco (35') che spizza bene di testa un cross di Suso. Meglio i viola nella ripresa. Mirallas ...

Calciomercato Napoli - doppio innesto a centrocampo : affare con la Fiorentina : Calciomercato Napoli – Ultime partite in stagione per il Napoli, l’obiettivo della squadra di Carlo Ancelotti è di chiudere la stagione nel miglior modo possibile ma si sta già programmando la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è al lavoro sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più importante per provare a ridurre il gap con la Juventus, nelle ultime ore novità importanti per quanto ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni : 'Speriamo Chiesa rimanga - ma rispettiamo le scelte' : L'obiettivo, nell'immediato, è concludere al meglio la stagione per poi poter programmare con serenità la prossima annata. Momento particolarmente delicato per la Fiorentina , che non riesce a trovare ...

Ferrero non molla il Calcio : venduta la Samp - vuole comprare la Fiorentina : Ferrero non vuole lasciare il mondo del calcio: dopo aver ceduto la Samp, vuole una tra Roma, Fiorentina e Spezia

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. 26 selezionate - spiccano i blocchi di Juventus e Fiorentina : Che l’avventura abbia inizio! 40 giorni mancano al match d’esordio ai Mondiali 2019 in Francia di Calcio femminile della Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre, inserite nel gruppo C, scenderanno in campo contro l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un raggruppamento non facile per la formazione nostrana che però ...

Calcio - Serie A 2019 - i risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

