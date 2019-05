Brexit | scatta la guerra per il successore di Theresa May

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019) La premier britannicaMay ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suoè già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sullache May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, conMay che resterà di fatto in carica fino alla nomina del nuovo leader, ma già da oggi stanno arrivando le prime autocandidature. In cinque si sono già fatti avanti per manifestare l'intenzione di raccogliere il testimone diMay e guidare così il Regno Unito fuori dall'Unione Europea: l'attuale Ministro degli Esteri Jeremy Hunt, il Segretario di Stato per lo sviluppo internazionale Rory Stewart, il segretario di stato per la Salute Matt Hancock, l'ex Ministro degli ...

