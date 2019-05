Bologna-Napoli | Mihajlovic sul futuro | “domani parlerò con la società…”

calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) “Prendere una squadra con un piede e trequarti in Serie B e salvarsi alla penultima giornata con la possibilità di arrivare decimi è un capolavoro. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto sempre, siam stati fortunati in qualche risultato all’inizio che ci hanno dato fiducia”. Sono le dichiarazioni di Sinisa, allenatore del, commenta ai microfoni di Sky la salvezza e la vittoria contro ildi questa sera. “Io ho cercato di far capire il mio modo di vedere il calcio, la mia mentalità di giocare sempre per vincere e i ragazzi sono stati bravi. Sono molto contento”, aggiunge il tecnico serbo. “La squadra era ben allenata, merito anche di Inzaghi, ma aveva poca intensità e noi abbiamo lavorato su quello”. Sul: “Ad un allenatore fa piacere che il pubblico lo acclami, ma so bene che basta perdere due partite ...

