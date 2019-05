Bologna-Napoli 3-2 | le pagelle di CalcioWeb | super Santander FOTO ...

Il Napoli si arrende 3-2 a Bologna : ?Ancelotti non supera il primo Sarri : Il Bologna ha battuto il Napoli 3-2 (2-0) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata della Serie A. Gli azzurri di Ancelotti si arrendono a una rete di Santander nel finale, dopo aver acciuffato...

Serie A calcio 2019 - i risultati di oggi (25 maggio) : Bologna-Napoli 3-2 - Frosinone-Chievo 0-0 : oggi sabato 25 maggio si sono giocate due partite valide per la 38^ giornata della Serie A, ininfluenti per la classifica generale. Frosinone e Chievo, già certe della retrocessione in Serie B con penultimo e ultimo posto, hanno pareggiato per 0-0 nel pomeriggio mentre in serata si sono fronteggiate Bologna e Napoli. I felsinei, sicuri della salvezza grazie al pareggio ottenuto contro la Lazio cinque giorni fa, sono scesi in campo senza ...

VIDEO Bologna-Napoli 3-2 : Highlights - gol e sintesi. Santander segna la rete della vittoria allo scadere : Il Bologna ha sconfitto il Napoli per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie A. Le due squadre non avevano più nulla da chiedere al campionato: i felsinei erano già certi della salvezza, i campani erano già matematicamente secondi. I padroni di casa si sono involati sul 2-0 in chiusura di primo tempo grazie alle reti di Santander e Dzemaili ma nella ripresa Ghoulam e Mertens hanno agguantato il pareggio. allo scadere Santander ha ...

Il Napoli saluta con una sconfitta 3-2 a Bologna. La rimonta si ferma sul palo : sconfitta numero sette Il Napoli di Ancelotti chiude il campionato con una sconfitta. Tre a due per il Bologna. La squadra di Ancelotti saluta con la settima sconfitta in trentotto partite. Fallisce l’ennesima rimonta che a un certo punto sembrava cosa fatta, sia pure rimonta parziale. Dal 2-0 al 2-2. E sul 2-2 a pochi minuti dalla finale, ecco il 27esimo palo della stagione con Zielinski da fuori area. Sul ribaltamento di fronte una rete ...

Anticipo Serie A - Bologna-Napoli 3-2 : 22.25 Con un spettacolare 3-2 il Bologna batte il Napoli al Dall'Ara. Partita bella ed equilibrata. Occasioni per Verdi,Santander e Lyanco. Poi a fine primo tempo uno-due del Bologna che va a segno prima con Santander (assist di Palacio al 43') e poi con Dzemaili (rasoterra implacabile al 45'). Nella ripresa accorcia le distanze il Napoli con un sinistro di Ghoulam, rete prima annullato per fuorigioco,ma poi concessa grazie al Var (57'). ...

Bologna-Napoli 2-0 al 45' : Bologna-Napoli 0-2 alla fine del primo tempo. Partita abbastanza noiosa fino al 43′ e che non ha regalato particolari emozioni. In verità, qualche sussulto c’è stato, ma da parte felsinea che in ben due occasioni ha sfiorato il gol. L’azione che ha portato in vantaggio il Bologna è partita dai piedi di Palacio che con un cross preciso ha imbeccato Santander. L’uruguaiano, con uno stacco imperioso, ha bucato la porta ...

