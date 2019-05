Bologna | aeroporto in tilt | pregiudicati magrebini fuggono da pista

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Federico Garau Gli stranieri erano fuggiti in Marocco per evitare l'arresto. Stamani il ritorno in Italia, ma per non farsi catturare avevano preparato alla perfezione un piano di fuga, attuato e realizzato senza alcun intoppo: è caccia all'uomo Per evitare di essere sottoposti ai controlli di routine previsti dopo l'atterraggio del loro volo all'di, due stranieri di nazionalità marocchina hanno messo in atto un piano di fuga studiato a tavolino. L'aereo, atterrato all'alba di stamani, proveniva da Marrakech. A bordo i due marocchini, che si sono nascosti a lungo nei bagni, prima di attuare il loro piano. Mentre si formavano le file per il controllo dei documenti, i due clandestini sono riusciti a fuggire, aprendo forzatamente delle porte scorrevoli per raggiungere le reti di recinzione, dotate di filo spinato. Grazie all'utilizzo di abiti o tute indossate ...

