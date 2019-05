Bologna - aeroporto in tilt : pregiudicati magrebini fuggono da pista : Federico Garau Gli stranieri erano fuggiti in Marocco per evitare l'arresto. Stamani il ritorno in Italia, ma per non farsi catturare avevano preparato alla perfezione un piano di fuga, attuato e realizzato senza alcun intoppo: è caccia all'uomo Per evitare di essere sottoposti ai controlli di routine previsti dopo l'atterraggio del loro volo all'aeroporto di Bologna, due stranieri di nazionalità marocchina hanno messo in atto un ...