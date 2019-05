Bimbo morto a Novara | arrestati madre e compagno | “Ucciso con un colpo all’addome | lividi

Novara - Bimbo morto : arrestati madre e compagno. Il pm : «Corpo martoriato» : Il corpo di Leonardo, il bimbo di quasi due anni morto giovedì mattina all'arrivo all'ospedale di Novara, era «martoriato con lesioni multiple». Così il procuratore...

"Non è morto cadendo dal lettino". Dopo l'autopsia sul Bimbo di due anni - indagati mamma e padre : “Non è morto cadendo dal lettino. Presenta lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto”, il corpicino di Leonardo, il bambino di quasi due anni per la cui morte la Procura di Novara ha indagato la madre e il compagno. È questo, secondo quanto si apprende, l’esito dell’autopsia effettuata oggi pomeriggio sul bambino presso la Medicina legale dell’Asl di Novara. Ai soccorritori del 118 ...

