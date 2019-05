Bimbo di 19 mesi morto a Novara | fermati per omicidio la mamma e il compagno

Omicidio del Bimbo di venti mesi a Novara : “Lesioni gravi su tutto il corpo”. Fermati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo di Novara Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo Russo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pom...

Novara - Bimbo di 19 mesi morto : fermati per omicidio la mamma e il compagno : Secondo gli investigatori, il piccolo Leonardo è stato picchiato. I pm: "Corpo martoriato". L'uomo va in carcere, la madre incinta ai domiciliari

Usa - Bimbo di 22 mesi scompare da casa. Ricerche in corso : “Nessuna notizia da domenica” : Un bambino di 22 mesi risulta scomparso da domenica pomeriggio nella contea di Magoffin, nello Stato del Kentucky. La polizia ha cercato in tutta la zona boscosa intorno alla casa dei genitori del piccolo Kenneth Howard ma finora non è stata trovata alcuna traccia. “Faremo tutto il possibile”, ha assicurato lo sceriffo.

Salerno - muore Bimbo di 8 mesi : lutto tra la comunità di Sarno : Un vero e proprio dramma, riguardante ancora una volta la morte di una giovane creatura, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Salerno, precisamente nel noto comune di Sarno. La vittima è un bambino di appena otto mesi, Alberto, deceduto con tutta probabilità a causa di un problema congenito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, a seguito della diffusione della notizia della sua morte, l'intera comunità ...

Grande come un Bimbo di 3 mesi! Neonato da record - alla nascita pesa quasi 6 chili : Tobias Newcombe è venuto al mondo al Waikato Hospital, in Nuova Zelanda, con parto naturale. A sua mamma non era stato detto nulla riguardo le sue dimensioni. "È un piccolo Hercules, non penso che vedrò nascere un altro bambino così Grande nella mia carriera ..." ha detto l'ostetrica. Il ‘piccolo’ infatti pesava ben 5,8 kg, il doppio delle media per un Neonato. Solitamente un bambino raggiunge questo peso a 11 settimane. La mamma Nicolina ...

Usa - Bimbo di 10 mesi morto in naufragio : ANSA, - WASHINGTON, 3 MAG - Un bimbo di 10 mesi è stato trovato morto ed altri tre migranti, un uomo e due ragazzini di 7 anni, sono scomparsi dopo che la loro zattera si è ribaltata nella notte nelle ...

Aiutiamo il piccolo Gabriele : il Bimbo di 19 mesi è malato e cerca un donatore di midollo : Il piccolo Gabriele ha 19 mesi e da quando è nato è affetto da una rara forma di immunodeficienza nota come Sifd - anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B - che gli causa febbri periodiche e ritardo dello sviluppo. In questi due anni scarsi di vita, già quindici ricoveri per infezioni causate dall'estrema debolezza del suo sistema immunitario. Si tratta di una malattia curabile solamente con un trapianto di midollo osseo. La ...

Bologna - Bimbo di 6 mesi colpito da meningite B. La mamma : “Vaccinate i vostri figli” : Un bambino di 6 mesi, colpito da meningite di tipo B, è ricoverato al Sant'Orsola di Bologna. Dopo sette giorni nel reparto di Rianimazione pediatrica, il piccolo in via di miglioramento ora si trova in Pediatria d'urgenza. L’appello della mamma, che non aveva ancora vaccinato il figlio: “Vaccinateli”.

