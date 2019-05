Beach volley | World Tour 2019 Jinjiang Nono posto per Rossi Carambula ma che battaglia

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Rossi/Carambula negli ottavi ma ora c’è da scalare la “montagna russa” : Due vittorie per Rossi/Carambula che significano ottavi di finale, una sconfitta a testa alta per Abbiati e Andreatta che significa 25mo posto. Questa la sintesi della giornata azzurra al torneo 4 stelle di Jingjing in Cina. La coppia composta da Enrico Rossi e Adrian Carambula, dopo la sconfitta di ieri in semifinale contro i tedeschi Bergman/Harms, non ha incontrato troppa resistenza nella finale che valeva il terzo posto nel girone e ...

Quattordici volte Beach volley per tutti - appuntamento a Soverato : All’insegna dello sport e del sociale, si rinnova in Calabria l’appuntamento che apre la stagione estiva della pallavolo in spiaggia:

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Doppia sconfitta azzurra : Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta domani a caccia dei sedicesimi : Inizia con una Doppia sconfitta, tutt’altro che imprevedibile, l’avventura nel torneo 4 stelle di Jinjiang, in Cina, per le due coppie azzurre inserite nel tabellone principale. Un pizzico di delusione è una prestazione sotto tono per Rossi e Carambula che avrebbero potuto disputare la finale del girone contro i numeri uno del ranking mondiale, i norvegesi Mol/Sorum che hanno vinto l’altra semifinale. Invece la coppia azzurra si è arresa con il ...

Beach volley - World Tour 2019. Jinjiang. Sconfitta per Zuccarelli/Traballi : niente azzurre in tabellone principale : La Cina stavolta non è dolce con Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che, dopo aver compiuto una piccola impresa battendo al primo turno delle qualificazioni del 4 stelle di Jinjiang le spagnole Soria/Carro, sono costrette ad alzare bandiera bianca (0-2) contro la coppia numero 2 del movimento iberico, composta da Amaranta Navarro e Lobato. Rispetto alla sfida della notte italiana, le azzurre subiscono troppo il servizio della coppia spagnola che ...

Beachn volley - World Tour 2019 Jinjiang. Zuccarelli/Traballi - che riscatto ma per il main draw è dura. Out Barboni/Puccinelli : Dopo una brutta sconfitta arriva spesso una bella vittoria per chi ha capacità, determinazione e talento. Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si riscattano immediatamente dopo la brutta sconfitta contro le canadesi in Turchia e, nel primo turno del 4 Stelle di Jinjiang, ottengono un successo di prestigio (2-0), da sfavorite, contro le spagnole Soria/Carro, coppia capace di vincere i Giochi del Mediterraneo in casa, salire due volte sul secondo ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta : le mine vaganti nel 4 Stelle cinese : Due coppie azzurre nel main draw maschile, due nel tabellone di qualificazione femminile. C’è tanta Italia a Jinjiang, nel torneo 4 Stelle cinese che precede di un mese esatto i Mondiali di Amburgo e che non vedrà le coppie italiane qualificate per la kermesse tedesca al via. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth, infatti, scaldano i motori e sono quasi pronti al rientro: fra una settimana gli azzurri, fra due le azzurre, mentre ...

Beach volley - World Tour 2019 Itapema e Aydin. Ranghieri/Caminati : lo squillo che tutti aspettavano. Ma il Brasile dov’è? : Si è chiusa una settimana intensa, se ne apre un’altra interessante che ci porterà a meno un mese nel countdown verso l’appuntamento iridato di Amburgo. E proprio da Amburgo si parte per un’analisi di quanto accaduto negli ultimi sette giorni che rischiano di aver dato una svolta nella rincorsa alla condizione che compete loro di Alex Ranghieri e Marco Caminati. Prima la wild card per il Mondiale di Amburgo e poi il secondo ...

BPER Beach volley Tour 2019 - Lido di Ostia. Manni/Bonifazi rispettano il pronostico - Scampoli/Gradini vincono il “baby derby” : Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi ripartono da dove si erano fermati un anno fa, dal podio, o meglio dal gradino più alto del podio nella prima tappa o prologo che dir si voglia del BPER Beach Volley Tour, il circuito organizzato dalla Beach Volley University che ha visto in campo femminile in trionfo delle giovani Claudia Scampoli, vice campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires lo scorso anno e Alice Gradini. In un’atmosfera non ...

Beach volley - World Tour 2019 Itapema. A volte ritornano - Ross/Klineman e Mol/Sorum : primo trionfo del 2019 sulla sabbia brasiliana : A volte ritornano, e fanno paura. A poco più di un mese dall’appuntamento iridato due delle coppie più solide del circuito, i norvegesi Mol/Sorum, dominatori della stagione passata, e le statunitensi Ross/Klineman, due tornei vinti nel 2018, conquistano il loro primo successo nel 2019 e pongono le basi per una grande estate che, di fatto, inizia da qui. Entrambe le coppie trionfatrici sulla sabbia brasiliana avevano vinto il loro ultimo ...

Beach volley - World Tour 2019 Aydin. Ranghieri e Caminati volano in FINALE! Battuti in due set i tedeschi Walkenhorst/Winter : Sono passati quattro anni e due giorni da quel 17 maggio 2015 che resterà stampato nella mente di Marco Caminati e Alex Ranghieri quando ottennero la loro prima vittoria nel World Tour al torneo di Lucerna, approfittando del ritorno di Brouwer/Meeuwsen in finale ma disputando una settimana di partite straordinarie. Riparte da Aydin e da un’altra finale la seconda parte di carriera di entrambi e, perchè no, l’inseguimento al sogno ...

Beach volley - World Tour 2019 - Itapema. Cadono le star carioca : Alison e Ana Patricia/Rebecca perdono i derby ed escono di scena : derby a sorpresa sulla sabbia di Itapma dove è in corso il torneo 4 Stelle brasiliano senza coppie italiane al via. Le sfide tutte carioca riservano dei risultati inattesi e soprattutto eliminano due delle coppie più attese sulla spiaggia di casa, Alison/Avaro Filho, reduci da trionfo di Kuala Lumpur e Ana Patricia/Rebecca, tre successi nella stagione 2019, l’ultimo dei quali un mese fa a Xiamen. In campo maschile la prima coppia che ...

Beach volley - World Tour 2019 Aydin. Che bella Italia in Turchia! Ranghieri/Caminati ai quarti - Zuccarelli/Traballi agli ottavi! : Tre vittorie e una sola sconfitta: questo il bottino di giornata per le due coppie azzurre presenti al torneo 2 Stelle di Aydin in Turchia che oggi ha vissuto la prima giornata pienissima di sfide nel tabellone principale. Doppio successo tutt’altro che scontato alla viglia per Alex Ranghieri e Marco Caminati che raggiungono così direttamente i quarti di finale del torneo maschile, mentre Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si salvano dopo la ...

Beach volley - World Tour 2019 Itapema. Esperienza al potere sulla sabbia brasiliana : avanti Priddy - Patterson e Walsh Jennings. Rischio eliminazione per i Grimalt : Esperienza al potere sulla sabbia brasiliana. I “grandi vecchi” del Beach volley statunitense, Priddy, Patterson e Walsh Jennings, tutti a cavallo dei 40 anni, si svegliano nella prima giornata di gare nel torneo 4 Stelle di Itapema, unica tappa brasiliana di rilievo del World Tour 2019, e raggiungono direttamente gli ottavi di finale, mentre fanno un po’ di fatica le coppie brasiliane: solo una negli ottavi direttamente nel ...