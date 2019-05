Beach volley | World Tour 2019 2020 Tre nuovi appuntamenti ad agosto e novembre

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Il calendario delsi arricchisce di altri tre, due dei quali in Europa e altrettanti nella prossima stagione (anche se sono programmati per ilma la stagione in corso si chiude con le finali di Roma a settembre). In questa stagione è fissato il torneo di Budapest, il secondo appuntamento della storia in Ungheria per ildopo il torneo di Sjofok dello scorso anno. Si tratta di un torneo 1 stella, organizzato in collaborazione con la CEV e sarà riservato sia agli uomini che alle donne. Anomala la collocazione del torneo di Montpellier (1 stella) che si disputerà dal 27 al 31, riservato solo agli uomini ma farà già parte della stagionecosì come il torneo di(dal 12 al 15) double gender in programma all’Aspire Academy in Qatar. Un momento per certi versi storico perché per la prima volta un paese mediorientale ospiterà un ...

enricospada2 : #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #FivbWorldTour #WorldTourBeach Tre nuovi tornei, due in Europa e uno in A… - zazoomnews : Beach volley World Tour 2019 Jinjiang. Nono posto per Rossi-Carambula ma che battaglia con i russi! - #Beach… - enricospada2 : #Jinjiang #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #FivbWorldTour #WorldTourBeach Rossi/Carambula sì fermano agli… -