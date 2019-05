ATP Ginevra – Zverev super nonostante le interruzioni | Jarry ko in finale | il titolo al

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Alexander Zverev esce vincitore da un’aspra battaglia con Nicolas Jarry : Va al tedesco Alexander Zverev, numero uno del seeding, il torneo ATP 250 di Ginevra: sulla terra battuta elvetica il teutonico sconfigge al termine di una maratona, resa ancor più epica dalle due interruzioni per pioggia, il cileno Nicolas Jarry, che si arrende dopo due ore e 37 minuti con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (8). Nel primo set parte a tutta il Tennista tedesco, che in un amen si invola sul 3-0 non pesante, spreca in tutto otto palle ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Alexander Zverev a fatica piega Delbonis e vola in finale. Il tedesco affronterà Jarry : Saranno il tedesco Alexander Zverev e il cileno Nicolas Jarry ad affrontarsi nella finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera). La testa di serie n.1 del torneo di Tennis elvetico ha confermato i favori del pronostico imponendosi con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 6-3 contro l’argentino Federico Delbonis (n.84 del mondo), sorpresa di questa settimana rossocrociata. Il teutonico ha dovuto però faticare per prevalere nei confronti del ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Alexander Zverev in semifinale - Federico Delbonis continua la sua corsa : Giornata di quarti di finale all’ATP di Ginevra (Svizzera) di Tennis. Sulla terra rossa elvetica si sono definiti gli incroci per le semifinali. Andiamo ad analizzare quanto è avvenuto. Il n.5 del mondo Alexander Zverev, pur soffrendo, ha piegato il boliviano Hugo Dellien (n.92 del mondo) 7-5 3-6 6-3. Il sudamericano, che aveva sconfitto il nostro Andreas Seppi al primo turno, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : escono di scena Wawrinka e Garin agli ottavi di finale. Festeggiano Dzumhur e Daniel : Va in archivio il quadro degli ottavi di finale dell’ATP di Tennis di Ginevra (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica le sorprese non sono mancate relativamente ai riscontri dei match in programma. Partiamo dal risultato più inatteso, ovvero la sconfitta della testa di serie n.2 Stan Wawrinka. Il padrone di casa (n.27 del mondo) è stato battuto dal bosniaco (n.57 ATP) Damir Dzumhur con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, venendo clamorosamente ...

ATP Ginevra - Wawrinka sconfitto da Dzumhur : calo fisico al terzo set : ATP Ginevra, Wawrinka ha perso contro Dzumhur 6-4 al terzo al termine di un incontro molto equilibrato ATP Ginevra, Wawrinka ha perso al termine di una gara molto equilibrata contro Dzumhur. Il tennista svizzero è partito con le marce alte ingranate quest’oggi, vincendo per 6-3 il primo set prima di subire un calo fisico che ha permesso a Dzumhur di rientrare in partita vincendo i due set successivi col punteggio di 6-3 ...

ATP Ginevra – Zverev super all’esordio : Gulbis asfaltato in due set : Esordio facile per Zverev nel torneo ATP di Ginevra: staccato il pass per i quarti di finale in Svizzera Esordio più che positivo per Alexander Zverev al torneo ATP di Ginevra: il tennista tedesco si è aggiudicato la vittoria contro il lettone Gulbis in soli due set. Zverev, wild card d’emergenza, ha impegato un’ora e 6 minuti per mandare al tappeto il suo rivale, col punteggio di 6-2, 6-1, staccando il pass per i quarti di ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : il risultati del 20 maggio. La pioggia rallenta il programma - fuori i due azzurri : La pioggia rallenta il programma del torneo ATP 250 di Ginevra: l’acqua si abbatte sulla terra battuta elvetica e alcuni incontri vengono rinviati a domani, quando si completerà il primo turno e si giocheranno i primi due ottavi di finale. Non ci saranno altri sussulti patriottici: eliminati nella giornata odierna sia Lorenzo Sonego che Andreas Seppi. Seppi, testa di serie numero 8, viene eliminato in tre set dal boliviano Hugo Dellien, ...

ATP Ginevra – Sonego fuori ai sedicesimi : fatali due tie-break contro Albot : Lorenzo Sonego sconfitto ai sedicesimi di finale dell’ATP di Ginevra: il tennista italiano si arrende al macedone Radu Albot al termine di due duri tie-break Si conclude ai sedicesimi di finale il percorso di Lorenzo Sonego nell’ATP di Ginevra. Il tennista italiano, che ha iniziato la settimana da numero 73 al mondo, è stato sconfitto dal macedone Radu Albot, numero 45 del ranking mondiale maschile. Albot, quinta testa di serie del torneo, ...

ATP Ginevra - Andreas Seppi ko all’esordio contro Dellien : ATP Ginevra, Andreas Seppi è caduto sotto i colpi di Hugo Dellien, numero 92 del ranking Andreas Seppi è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Ginevra (terra, montepremi 524.340 euro). L’altoatesino, numero 66 del mondo e 8 del seeding, è stato sconfitto dal boliviano Hugo Dellien, numero 92 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-4 in un’ora e 51 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP Ginevra, Andreas ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro ko contro Dellien in tre set : Non giungono buone notizie dall’ATP di Ginevra (Svizzera) per il Tennis italiano. Sulla terra rossa elvetica Andreas Seppi (n.66 del mondo) è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 dal boliviano Hugo Dellien (n.92 del ranking) in 1 ora e 53 minuti di partita. Un match con qualche rimpianto per il nostro portacolori, avanti di un break nell’ultimo parziale. Alla lunga però la maggior costanza dell’avversario ha prevalso ...

Tennis - ATP 250 Ginevra 2019 : Lorenzo Sonego si qualifica - Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov : Esito a doppia faccia per i due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni a Ginevra, in uno dei due ultimi ATP 250 prima del Roland Garros. Lorenzo Sonego centra l’accesso al tabellone principale, battendo il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 7-6(5), mentre Thomas Fabbiano è costretto a cedere per 7-5 6-3 nei confronti del bulgaro Grigor Dimitrov dopo aver lottato con onore di fronte a un personaggio che, a questo livello, ...