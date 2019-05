Atalanta-Sassuolo | Gasperini non usa mezze misure | “siamo vicini ad un traguardo davvero

sportfair

(Di sabato 25 maggio 2019) L’allenatore nerazzurro è consapevole di quello che la sua squadra si gioca, visto che una vittoria con ilgli permetterebbe di qualificarsi in Champions League “Sappiamo tutti quanto questa partita sia importante: una vittoria domani chiuderebbe la stagione in modo esaltante. Dipende da noi: non dovremo ascoltare le notizie dagli altri campi se facciamo la nostra parte. Di sicuro dovremo giocare al massimo se vorremo battere il. L’attesa c’è perché andare in Champions sarebbe unstorico per l’. C’è un po’ di tensione perché siamoal, ma è una tensione positiva“. Tano Pecoraro/LaPresse E’ pronto a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League nell’ultima giornata di campionato contro ilil tecnico dell’, Gian Piero. “È ...

AntoVitiello : La #Juve pareggia in casa con l'Atalanta. Il #Milan va in #Champions se fa 3 punti a Ferrara e l'#Atalanta non vinc… - AIexDeI : Atalanta Sassuolo la più grande grigliata della storia del calcio, a seguire biscotti per tutti... - fantapazzcom : I convocati dell’Atalanta per la sfida al Sassuolo -