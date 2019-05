ASUS ZenFone 6 riceve il suo primo aggiornamento software in Italia

Recensione ASUS ZenFone 6 : la flip camera è solo la ciliegina sulla torta : Abbiamo provato ASUS Zenfone 6 e ci è piaciuto, ha una fotocamera rotante e hardware da fascia superiore pur costando meno di 500 Euro L'articolo Recensione ASUS Zenfone 6: la flip camera è solo la ciliegina sulla torta proviene da TuttoAndroid.

Firmware 16.0615.1905.100 su ASUS ZenFone 5 : FOTA per ZE620KL : Buone notizie per chi ha a suo tempo deciso di puntare su ASUS Zenfone 5, il top di gamma del brand taiwanese che ha tenuto banco nel 2018 (insieme al modello premium 5Z, che lo ha preceduto di qualche giorno nella ricezione del nuovo aggiornamento), prima di cedere il passato all'ultimo arrivato Zenfone 6, di cui in tanto parlano un gran bene, aspettando solo di vederselo recapitare a casa. Sul forum ufficiale ASUS ZenTalk si legge dell'avvio ...

ASUS ZenFone 6 lo smartphone con Flip-Camera mobile Sony e tre configurazioni : Asus sta promuovendo il suo ZenFone 6, lo smartphone con Flip-Camera che cela la fotocamera Sony. Ci sono tre possibili scelte per lo stesso device, che può variare per prestazioni e capacità di memoria. Molti altri sono i dettagli. Andiamo con ordine. Asus, con le sue nuove proposte innovative non si ferma più. Gli ultimi device hanno avuto una progressione tecnica e grafica senza precedenti. Oltre all’aspetto che prevede un display ...

Sull’eShop gli ASUS ZenFone 6 da 499 e 559 euro - entrambi disponibili : Risultano disponibili per l'Italia, sull'eShop ASUS, due versioni del top di gamma ASUS Zenfone 6, presentato solo pochi giorni fa. Trattasi dei modelli ZS630KL-2A002EU (colorazione nera, 6GB di RAM e 128GB di storage) e ZS630KL-2A031EU (colorazione nera, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna), acquistabili rispettivamente al prezzo di 559 e 499 euro. La variante più economica sarà spedita a partire dall'11 giugno, mentre l'altro partirà nel giro ...

ASUS ZenFone 6 : prezzo - uscita in Italia e caratteristiche. Quando esce : Asus Zenfone 6: prezzo, uscita in Italia e caratteristiche. Quando esce È stato presentato a Valencia il nuovo flagship dell’azienda del Taiwan, Asus. Design, potenza e tanta innovazione. Un comparto hardware da paura e l’avvento di una fotocamera diversa da quella di tendenza pop-up. Zenfone 6 non ha notch, non ha tacca, non ha fori. Utilizza un sistema innovativo per la sua fotocamera, il sistema flip, capace di far utilizzare ...

Approdo Pie su ASUS ZenFone Max M2 : 16.2018.1905.42 per ZB633KL0 : Ricorderete senz'altro quando ad inizio 2019 vi avevamo parlato dell'ASUS ZenFone Max M2, il medio-gamma del brand taiwanese che in molti avevano adocchiato, e poi acquistato. Ci rivolgiamo con questo articolo proprio a questi utenti, che saranno felici di apprendere che, per il loro device, è stato avviato il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android 9.0 Pie, nell'ambito del modello contraddistinto dal codice 'ZB633KL0', così ...

Un altro vantaggio da ASUS ZenFone 6 : modding pronto per l’uso : L'ASUS Zenfone 6 vi ha fatto un'ottima impressione? Non ci riesce difficile crederci, vista l'intenzione del produttore taiwanese di giocarsela a viso aperto con tutti. Il top di gamma è costruito per vincere: scheda tecnica da urlo, flip camera all'insegna dell'innovazione ed una batteria da 5000mAh da far impallidire qualsiasi altro portabandiera. Da oggi sappiate che il telefono si apre anche al mondo del modding, proprio per non lasciare ...

ASUS ZenFone 6 : uscita in Italia - prezzo e scheda tecnica ufficiale : Asus ZenFone 6: uscita in Italia, prezzo e scheda tecnica ufficiale Pochi giorni fa Asus ha presentato il suo nuovo ZenFone; l’azienda di Taiwan lo definisce il suo smartphone più potente e innovativo di sempre. Oltre al processore Snapdragon 855 e alla batteria da 5000 mAh, punto forte del device la particolare fotocamera. Asus ZenFone 6: una fotocamera che ruota di 180 gradi Come già hanno fatto altri colossi del settore, anche Asus ...

All’ultimo sangue ASUS ZenFone 6 vs OnePlus 7 Pro : il migliore top di gamma : I due ultimi top di gamma presentati rispondono ai nomi di ASUS Zenfone 6 e OnePlus 7 Pro, che, in un modo o nell'altro, aggiungono qualcosa di proprio alle proposte attuali. Ci ha molto impressionato il nuovo flagship del brand taiwanese, che ha cercato di fare innovazione, esattamente come, anche se in modi diversi, nel caso di OnePlus. DESIGN Flip Camera contro Pop-Up: in sostanza sono questi i cavalli di battaglia dei rispettivi ...

ASUS ZenFone 6 - lo smartphone con fotocamera rotante e prezzi a partire da 499 euro : Asus ha presentato ufficialmente lo smartphone ZenFone 6, un modello al top di gamma che punta soprattutto su design e fotografia per conquistare consensi. La novità più evidente dello ZenFone 6 è la mancanza del notch, la “fascia” nera nella parte alta dello schermo che sui modelli meno recenti nascondeva la fotocamera frontale. Ormai è fuori moda, rimpiazzata da varie soluzioni. Nel caso di Asus è stato fabbricato un meccanismo che ...

Profumo di Pie per ASUS ZenFone 4 Max : prima beta AOSP : Saranno entusiasti i possessori di ASUS ZenFone 4 Max di sapere che il loro dispositivo può toccare con mano anche Android Pie 9.0, nonostante si parli solo di una prima beta AOSP ufficiale basata sull'ultima major-release dell'OS mobile di Google. Ricordiamo che il terminale è reduce da un solo major-upgrade, quello targato Android 8.0 Oreo ricevuto lo scorso ottobre. La soluzione di cui vi stiamo parlando oggi è una beta AOSP (Android Open ...

ASUS ZenFone 6 - il primo smartphone con la fotocamera rotante controllabile : Negli ultimi anni abbiamo visto passare in rassegna un discreto numero di soluzioni per rendere migliore la fotografia con lo smartphone. Doppie, triple, addirittura quintuple fotocamere, intelligenza artificiale, camere pop-up… e ora il primo sistema con fotocamera rotante che può essere controllato dinamicamente. L’elemento distintivo introdotto dal nuovo ZenFone 6 di Asus rappresenta infatti un esercizio tecnico piuttosto originale, ...