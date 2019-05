Asteroide vicino alla Terra nel weekend | la NASA | ' È potenzialmente pericoloso'

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Nel fine settimana, precisamente domenica 26 maggio alle ore 1:05, unaccompagnato dsua luna spazierà nelle vicinanze del pianeta. Il corpo solido sarà di grandi dimensioni, per l'esattezza largo 1,5 km, mentre la sua luna sarà di 0,5 chilometri. Laconsiderata l'1999 KW4 come "" e sarà dunque necessario tenerlo sotto controllo. Per gli scienziati non dovrebbe esserci nessun rischio che questo possa in qualche modo impattare con la, ma andrà comunque tenuto sotto stretta osservazione per dissipare ogni possibile preoccupazione. In caso di impatto provocherebbe danni devastanti Per gli studiosi questo sarà un evento da osservare e studiare con grande attenzione, dato che si tratta di unmolto particolare, soprattutto per le sue enormi dimensioni. Il corpo celeste 1999 KW4 fu appunto scoperto per la primissima ...

Brigante_Crocco : Un gigantesco asteroide passerà vicino alla Terra sabato, con la sua luna - lacagacazzi : Weekend movimentato per i cieli: nella giornata di sabato un gigantesco asteroide transiterà vicino al nostro piane… - TommyMediagold : #Spazio: atteso tra poche ore il passaggio di un enorme #asteroide vicino alla #Terra -