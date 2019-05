Ascolti tv venerdì 24 maggio 2019

Ascolti Tv venerdì 24 maggio sfida inedita tra Ciao Darwin e Ballando con le stelle : Ascolti Tv venerdì 24 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ciao Darwin 8 – Canale 5 – milioni e % Ballando con Tutti in Pista – Rai 1 – milioni e % Ballando con le stelle – Rai 1 – milioni e %Captain America Civil War – Rai 2 – milioni e %L’Aquila Grandi Speranze – Rai 3 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – milioni e %Fratelli di Crozza – ...

Ascolti TV | Venerdì 17 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 24.6% - La Corrida 17.4%. Il Paradiso delle Signore chiude al 17.2% : Ciao Darwin Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share (i minuti finali 1.773.000 – 26%). Su Rai2 Non Stop ha interessato 1.472.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Mad Max: Fury Road ha catturato l’attenzione di 796.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 L’Aquila – Grandi Speranze ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 regna il venerdì sera social - Propaganda Live sempre in alto nel Trend Topic : social Auditel 10 maggio 2019 : Bonolis in cima al Trend Topic , Propaganda Live il secondo programma più twittato Il duello del venerdì sera tra Ciao Darwin 8 e La Corrida svela un terzo incomodo, almeno sul fronte social . Paolo Bonolis regna nel Trend Topic con + 30.063 Tweet ricavati dall’hashtag ...

Ascolti tv USA venerdì 10 maggio - il ritorno di Agents of SHIELD cresce (e cala) bene i finali CBS : Ascolti tv USA venerdì 10 maggio Ascolti tv USA venerdì 10 maggio – Nel venerdì “di sangue” con tante cancellazioni è Blue Bloods (non a caso con il sangue nel titolo…) la serie più vista con 8,4 milioni e 0.8 di rating con il suo finale di stagione. Su CBS, in una serata di finali di stagione con le tre serie tutte rinnovate, MacGyver conquista 5,4 milioni e 0.6 di rating e Hawaii Five-0 6,6 milioni e 0.7 di ...