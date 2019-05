Antonio Banderas premiato come miglior attore a Cannes

Festival di Cannes 2019. Antonio Banderas miglior attore e gli altri vincitori : La settantaduesima edizione del Festival di Cannes è giunta a termine e nonostante sia stata molto buona dal punto di vista dei film, con molte certezze presenti nella sezione in Competizione e molte belle sorprese nelle sezioni parallele, ha un po' deluso sul finale. La giuria della sezione più importante, quella che assegna la Palma d’oro, era presieduta quest’anno da Alejandro González Iñárritu, ...

Cannes - Antonio Banderas confessa : "Ero innamorato di Patty Pravo : mi faceva impazzire" : Tra gli ospiti più acclamati del Festival di Cannes di quest'anno ci sono sicuramente Antonio Banderas e Penelope Cruz protagonisti dell'8 1/2 di Almodovar, dal titolo "Amor y gloria", già acclamatissimo dalla critica. Colonna sonora del film è una canzone italiana, "Come sinfonia" di Mina e i due

Tutti i look sfoggiati da Antonio Banderas a Cannes : Non è facile trovare un’immagine relativa al Festival di Cannes in corso che ritragga Antonio Banderas in posa. Il suo, d’altronde, è stato più un interminabile show, in particolare modo durante il momento del photocalling: smorfie, salti, esercizi ginnici… Il protagonista di Dolor y Gloria, il nuovo film di Pedro Almodovar dove recita a fianco dell’inseparabile amica Penelope Cruz, ha infiammato ...

Antonio Banderas in Dolor y gloria. L'intervista di GQ : Che cosa ha imparato dalla morte? «A vivere». Antonio Banderas ha 58 anni. Due anni e mezzo fa il suo cuore ha ceduto. Letteralmente. «Ha lasciato tracce visibili», dice. Intende soprattutto nelle reazioni a catena che quel crac ha provocato. Per esempio, il ritorno a bomba. Da Hollywood alla Spagna. Alla sua prima patria. Da Pedro Almodóvar, il regista che 38 anni prima lo aveva notato fuori da un caffè di Madrid. Banderas aveva i capelli ...

Sulla terrazza del JW Marriott hotel, affacciato sulla Croisette, ...