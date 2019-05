Amici 18 | il bilancio | pongoregolamento rulez | Maria battuta da Milly e Ricky Martin come

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019) Con la puntata di stasera si conclude una complicata diciottesima edizione di. Il programma diDe Filippi, pur confermandosi il più forte talent della televisione italiana (a differenza di X Factor e di The Voice non è un format straniero adattato in Italia, sarà un caso?), ha ribadito debolezze e storture che ormai da anni si ripetono (per una volta non faremo menzione della durata vergognosamente abnorme delle singole puntate del serale, ma ci teniamo a sottolineare l'avverbio vergognosamente).Due elementi, su tutti. Il primo: la longa manus degli autori, sempre più evidente, continua ad erodere credibilità alla 'scuola' della musica. Prima lo sciopero degli allievi (ce ne eravamo occupati nei giorni caldi), poi le rivalità con conseguenti polemiche, quindi la Bertè in versione Che Guevara, infine Zerbi versione 'donna in quei giorni lì'. Tutto spontaneo,le ...

