Alcamo - auto si lancia sulla processione di Maria Ausiliatrice : Roberto Chifari Il suonatore della processione si accorge dell'arrivo dell'auto sulla folla e la evita per pochissimo Un auto a folle velocità si è lanciata sulla processione di Maria Ausiliatrice. Ferito un bimbo, adesso è caccia all'uomo Si è rischiata la tragedia ieri sera ad Alcamo, in provincia di Trapani, quando un'automobile a forte velocità è piombata sulla processione di Maria Ausiliatrice che in quel momento stava ...

Alcamo - panico tra i fedeli in processione : ruba un’auto e piomba sulla folla. Ricercato dai carabinieri : ruba una Nissan Micra ad Alcamo e si dirige verso corso dei Mille dove si stava svolgendo una processione religiosa, creando il panico tra i fedeli, senza, per fortuna, provocare feriti. E’ accaduto ieri sera, poco prima della mezzanotte. Il guidatore, dopo aver abbandonato la macchina, è fuggito a piedi ed è Ricercato dai carabinieri. Gli uomini dell’Arma spiegano che il ladro aveva avuto vita facile nel compiere il furto: il proprietario, ...

Trapani : panico durante processione ad Alcamo - auto piomba su fedeli : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Attimi di terrore ieri sera ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove un'auto è riuscita a eludere i controlli e ha seminato il panico tra i fedeli che in processione stavano rientrando nella Chiesa delle Anime Sante. Non si registrano feriti. Un bimbo, strattonato dall