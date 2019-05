Aereo perde carburante | emergenza all’aeroporto di Lamezia Terme ...

Aereo Ryanair impatta contro uccelli e perde l’uso di un motore - atterraggio d’emergenza a Punta Raisi : Bird strike a Palermo per un Aereo Ryanair. Il velivolo con a bordo 170 persone ha impattato contro degli uccelli e ha dovuto fare ritorno a Punta Raisi con un solo motore funzionante. Sono stati momenti di panico per un volo della Ryanair questa mattina nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Il volo da Roma con 170 persone a bordo ha atterrato con un motore solo. Il motore del Boeing proveniente da Roma è stato messo fuori uso dall’impatto ...