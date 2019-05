7 motivi per vedere “Un uomo da marciapiede”

Pressione pneumatici : tre buoni motivi per controllarla regolarmente : Per ottenere il meglio dalla guida nella stagione estiva è fondamentale accertarsi della giusta Pressione dei pneumatici, che si riflette sulla sicurezza alla guida, sulla longevità dei pneumatici stessi e sul consumo di carburante. Ecco tre buone ragioni per controllare quindi la Pressione. 1. Guida più facile e sicura La Pressione influenza fortemente la manovrabilità […] L'articolo Pressione pneumatici: tre buoni motivi per ...

Cinque motivi per acquistare OUKITEL K9 - uno smartphone con display da 7 - 12 pollici : Perché dovreste acquistare OUKITEL K9? Ecco Cinque validi motivi per scegliere lo smartphone con lo schermo da 7,12 pollici. L'articolo Cinque motivi per acquistare OUKITEL K9, uno smartphone con display da 7,12 pollici proviene da TuttoAndroid.

Sette buoni motivi per restare single senza rischiare di cambiare idea : Essere single non è poi così male: spesso chi si è abituato ad un’esistenza senza dolce metà al proprio fianco non ha intenzione di cambiare il proprio status. E ne ha tutte le ragioni. Le single non sono persone tristi o infelici, ma in molti casi si tratta di donne che non vogliono accontentarsi, che preferiscono continuare il proprio viaggio in solitudine piuttosto che accanto ad una persona che non rispetti a pieno le loro esigenze. ...

Sea Watch in acque italiane : "È per motivi umanitari" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

Sea Watch in acque italiane : "È per motivi umanitari". Salvini : "Ong non decide chi entra in Italia" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

Sea Watch in acque italiane<br> "È per motivi umanitari" : La situazione a bordo della Sea Watch 3 diventa ogni minuto più complicata. A bordo ci sono persone che minacciano di suicidarsi se non sbarcano al più presto in un porto sicuro. La portavoce della Ong, Giorgia Linardi, ha detto:"Il comandante di Sea Watch ha annunciato l'intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa. È in costante contatto con la Guardia Costiera"La revoca del divieto d'ingresso è stata ...

Sport Mediaset – Napoli - Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi : due motivi per battere Inter e Bologna : Sport Mediaset – Napoli, Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi: Napoli, un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi. Titola così l’ edizione online di Sport Mediaset, in riferimento agli ultimi impegni del Napoli in programma nei prossimi 10 giorni. battere Inter e Bologna per riscattare la sconfitta dell’ andata contro i nerazzurri e sfondare il tetto degli 80 punti. Ecco cosa scrive Sport Mediaset a tal ...

Trump inserisce Huawei in lista nera per motivi di sicurezza. Colosso cinese - divieto a operare lascerà gli americani indietro nel 5G : Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara una "emergenza nazionale" e impedisce alle società statunitensi di utilizzare le apparecchiature di telecomunicazione fatte da aziende straniere che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. Nell'ordine non viene nominata alcuna società nello specifico, ma di fatto questo apre la strada al divieto di fare affari con la Huawei Technologies Co. in Cina. L'ordine ...

The Big Bang Theory - 5 motivi per cui (non) vogliamo finisca : Non solo Game of Thrones, questa settimana vedrà la fine (almeno negli Stati Uniti) di un altro dei titoli seriali più amati dell’ultimo decennio: The Big Bang Theory, la sitcom in onda ormai da 12 stagioni, infatti, trasmetterà il suo episodio conclusivo proprio il 16 maggio. Una delle serie comiche più apprezzate, che riesce regolarmente ad attirare 15 milioni di spettatori americani alla settimana ed è stravista anche in tutto il mondo, ...

Sciopero scuola del 17 maggio - i motivi della protesta : Sciopero scuola del 17 maggio, i motivi della protesta La mobilitazione era stata revocata dopo l'intesa tra governo e Cgil, Cisl e Uil , ma è stata poi confermata dai sindacati di base Cobas e Usb e da Anief. Le sigle manifestano contro la regionalizzazione dell’istruzione pubblica e per la stabilizzazione dei ...

Tangenti Milano - concessi i domiciliari per motivi di salute a imprenditore arrestato : Il gip di Milano Raffaella Mascarino ha concesso i domiciliari all’imprenditore Leonida Emilio Paggiaro, 79 anni, finito in carcere per corruzione – insieme ad altre 10 persone – nell’inchiesta sulle presunte Tangenti in Lombardia. Una scelta dettata da motivi di salute: si tratta, finora, dell’unica richiesta accolta dal gip che ha firmato la misura dell’inchiesta che vede 43 misure cautelare, di cui 16 ai domiciliari. Dopo il ...

5 motivi per recuperare Fleabag : Fresca del clamoroso successo riscosso dalla serie Killing Eve ai premi britannici della televisione Bafta, l’attrice, produttrice e sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge è per molti l’autrice donna più talentuosa del panorama seriale del momento. Sua anche Fleabag, serie tv che ha debuttato nel 2016 su Bbc Three e che torna su Amazon Prime Video con la seconda e ultima parte dal 17 maggio. La protagonista, la “Fleabag” del titolo (la “pulciosa”, ...

9 motivi per cui la mamma è la vostra migliore amica : C'è sempreLa spalla su cui piangereDà i consigli miglioriLife coachNon importa se avete la luna stortaNon venite bene in foto? Ve ne farà altre 50Vi ama incondizionatamenteNon tradirà maiE' l'amica migliore che ci siaDi mamma ce n’è una sola. Detto banale, ma molto vero. E al di là di ovvietà dovute alla natura, di mamma ce n’è una sola proprio per il ruolo fondamentale e speciale che ha nella nostra vita. Il legame con la mamma è ...

Ecco le Bugie e i motivi del Perchè la marijuana è illegale : Perchè la marijuana è illegale? L’UNICA RICCHEZZA DELL’UOMO E’ LA CONOSCENZA. Ma gran parte di quello che ti è stato insegnato è falso. Molti non sanno che nel 1880 tutti i libri di scuola erano costruiti con fibre di canapa o di lino. Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, era proprietario […] L'articolo Ecco le Bugie e i motivi del Perchè la marijuana è illegale sembra essere il ...