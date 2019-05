WTA Strasburgo – Sabalenka crolla ad un passo dalla finale | Yastremska si impone in due

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Caroline Garcia e Dayana Yastremska si sfideranno nella finale del torneo alsaziano : Saranno Caroline Garcia e Dayana Yastremska a sfidarsi nella finale del torneo WTA di Strasburgo, che si giocherà domani in ossequio alla necessità di volare poi a Parigi per il Roland Garros. Nel derby francese Garcia ha superato Chloe Paquet per 6-3 6-4, mentre l’ucraina ha ribaltato il pronostico contro la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta con un doppio 6-4. Con la vittoria finale l’una può riavvicinarsi alle prime venti ...

WTA Strasburgo – Sabalenka in semifinale : Monica Puig si arrende al terzo set : Aryna Sabalenka accede alla semifinale del WTA di Strasburgo: la tennista bielorussa piega Monica Puig al terzo set Servono 1 ora e 50 minuti ad Aryna Sabalenka per ottenere il pass per la semifinale del WTA di Strasburgo. La tennista bielorussa, numero 11 del ranking mondiale femminile e testa di serie numero 2 del seeding del torneo, prosegue la sua preparazione al Roland Garros a suon di successi. Sulla terra rossa di Strasburgo la ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : semifinali Paquet-Garcia e Yastremska-Sabalenka : Si sono disputati oggi i quarti di finale del WTA di Strasburgo con ben tre padrone di casa francesi in campo. Chloe Paquet ha battuto per 6-3 7-6 l’australiana di origine russa Daria Gavrilova, solo tre i break nel corso del match, uno nel secondo game del primo set, decisivo per il successo di Paquet, e due nel secondo set concluso al tie-break che è andato alla francese col punteggio di 7-1. Ora in semifinale la 24enne nativa di ...

WTA Strasburgo – Aryna Sabalenka ai quarti di finale : Laura Siegemund ko in due set : Aryna Sabalenka si qualifica per i quarti di finale del WTA di Strasburgo: la tennista bielorussa supera in due set la tedesca Laura Siegemund Dopo essere scivolata fuori dalla top 10 ed aver deluso agli Internazionali d’Italia, Aryna Sabalenka è decisa a rifarsi in vista dell’imminente Roland Garros. Prima di giocare a Parigi, la tennista bielorussa, numero 11 del mondo, ha fatto tappa a Strasburgo per ultimare la sua preparazione in ...

WTA Strasburgo – Ashleigh Barty dà forfait : problema al braccio per la tennista australiana : Ashleigh Barty costretta a ritirarsi dal WTA di Strasburgo: la tennista australiana ha accusato un problema al braccio che le ha impedito di disputare il derby aussie contro Gavrilova Ashleigh Barty ha annunciato il proprio ritiro dal WTA di Strasburgo. La tennitsta australiana ha accusato un problema al braccio destro che le ha impedito di prendere parte al derby aussie contro Daria Gavrilova. Come riportato dall’Equipe, Ashleigh ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : fuori la testa di serie numero 5 Sofia Kenin : Seconda giornata del WTA 250 di Strasburgo caratterizzata dal “quasi completamento” degli incontri di primo turno. Tra le teste di serie è uscita la numero 5 del tabellone, la statunitense Sofia Kenin, autrice di un buon torneo a Roma dove ha battuto in tre set la connazionale Madison Keys per poi cedere sempre in tre set alla ceca vincitrice del torneo Karolina Pliskova, ma oggi è stata battuta con un doppio 6-3 da una delle padrone ...