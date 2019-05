Whiskey Cavalier | ABC ha riaperto le trattative con Warner Bros per il rinnovo

dituttounpop

(Di venerdì 24 maggio 2019), ABC di nuovo inconper ildella serie. La decisione entro la fine della settimana.E’ ancora presto per dirlo con certezza, ma sembra che la serie(qui i dettagli sulla serie), con Scott Foley e Lauren Cohan sia destinata a diventare la “Timeless” di questa stagione degli upfront. Secondo varie fonti interne a ABC, il canale avrebbe ripreso leconper rinnovare la serie, dopo averne annunciato la cancellazione due settimane fa.Pare che l’interesse da parte di ABC si sia rinnovato dopo aver visto i dati differiti del penultimo episodio della serie, e quelli del finale di serie. Dopo un evento live (All In the Family and The Jeffersons), la serie ha recuperato ben tre decimi registrando uno 0.7 di rating nella fascia adulti 18-49 anni.Se si arriverà allo scopriremo ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #ABC rivuole #WhiskeyCavalier: il canale ha riaperto le trattative con Warner Bros, per il rinnovo della serie. La decisi… - SerieTvserie : Whiskey Cavalier come Timeless? ABC e Warner Bros lavorano a un salvataggio all'ultimo minuto - dituttounpop : #ABC rivuole #WhiskeyCavalier: il canale ha riaperto le trattative con Warner Bros, per il rinnovo della serie. La… -