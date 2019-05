Weekend in Sicilia | da Taormina a Noto tra cultura | buon cibo e shopping

Torre Salsa Space Weekend : dal 17 al 20 Maggio in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia” : Dal 17 al 20 Maggio 2019 in provincia di Agrigento, presso l’Agriturismo Torre Salsa, si svolgerà “Torre Salsa Space Weekend”, un lungo Weekend organizzato dall’Agriturismo Torre Salsa e Astronomitaly, ricco di attività a contatto con l’astronomia sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Venerdì 17 Maggio con la cena a base di prodotti tipici locali dell’Agriturismo – per degustare i sapori della cucina ...