Voto per l' Europa | il Sud dimenticato | i big della politica snobbano il Mezzogiorno

Il Voto del Parlamento britannico sul nuovo accordo per Brexit sarà posticipato : Il nuovo voto del Parlamento britannico sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sarà posticipato. Mercoledì il ministro dell’Ambiente Michael Gove aveva detto che il testo dell’accordo sarebbe stato pubblicato nel giro di qualche ore, e poi la prima ministra

Berlusconi : da Salvini tattiche per Voto : 16.10 Salvini continua a dire "io sono un uomo di parola, mantengo la parola e andremo avanti con questo contratto, secondo me sono tattiche e chiacchiere elettorali perché vuole mantenere il suo voto sulla Lega". Lo ha detto Berlusconi oggi a Torino a sostegno della candidatura di Alberto Cirio alla presidenza della regione. "Io dico però - ha aggiunto - che siccome lui parla in questo modo a quei signori che votano la Lega vuol dire che ...

Urne aperte per la “nuova” Europa - 427 milioni di elettori al Voto. Oggi tocca ai britannici : Fra Oggi e il 26 maggio, quasi 427 milioni di cittadini dell'Ue (per la precisione 426.828.171) saranno chiamati a votare nei 28 Paesi membri per rinnovare il Parlamento europeo, eleggendo 751 eurodeputati. Si vota il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda, il 24 e 25 maggio in Repubblica ceca, il 25 maggio in Lettonia, Malta e Slovacchia, e il 26 maggio in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Parteciperà anche il Regno ...

SPY FINANZA/ Il rischio per l'Italia nel Voto di domenica : Andare a votare alle elezioni europee come se fosse un sondaggio sul Governo rischia di essere inutile e persino controproducente per il Paese

Elezioni Piemonte : periferie - degrado e immigrazione i temi su cui si gioca il Voto : Il risultato di Torino sarà decisivo per il risultato finale delle regionali. Siamo andati a parlare con gli elettori per chiedergli che cosa motiverà la loro scelta

Piemonte - promozioni e aumenti al 30% dei dipendenti due mesi prima del Voto : ‘Piazzate persone fedeli in posti strategici’ : Una serie di “promozioni” a quasi un terzo dei dipendenti, con un aumento dello stipendio non irrilevante, approvate poco prima del voto. A pochi mesi dalle eventuali future nomine dei nuovi direttori generali della Regione Piemonte, e da un possibile spoils system, viene rinnovato il personale nelle posizioni apicali. Ma almeno la metà del punteggio necessario per queste “promozioni”, viene assegnato da quei dirigenti che potrebbero ...

Baby George e il Voto (altissimo) per mamma Kate Middleton : Kate Middleton al Chelsea Flower Show con i figliKate Middleton al Chelsea Flower Show con i figliKate Middleton al Chelsea Flower Show con i figliKate Middleton al Chelsea Flower Show con i figliKate Middleton al Chelsea Flower Show con i figliKate Middleton presenta il suo giardino al Chelsea Flower ShowKate Middleton presenta il suo giardino al Chelsea Flower ShowKate Middleton presenta il suo giardino al Chelsea Flower ShowKate Middleton ...

Voto assistito 2019 in cabina elettorale per elezioni 26 maggio 2019. Come fare : Voto assistito 2019 in cabina elettorale per elezioni 26 maggio 2019. Come fare Le modalità consuete con cui esprimere il proprio Voto, durante le consultazioni elettorali, sono ben note alla generalità dei cittadini. Si tratta di recarsi al seggio elettorale di riferimento, mostrando agli addetti la propria tessera elettorale, con un documento di identità valido. Là sarà così possibile esprimere la propria preferenza per un partito o ...

Vibo Valentia. Libera : appello per un Voto libero e responsabile : “E’ giunto il momento di porre fine al continuo lamento infruttuoso su ciò che non funziona e che non va,

Brexit - Theresa May annuncia “nuovo accordo” sulla Brexit. Possibile anche il Voto per un nuovo referendum : Theresa May ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall’impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo e questa potrebbe prevedere, nonostante la premier britannica rimanga fortemente contraria, la possibilità per la Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum ...

Il Voto europeo per dare un'alternativa all'Italia : Eccoci a quel 26 maggio carico di ansie, di emozioni. Sento che si allarga il sostegno alla lista unitaria del Pd come argine solido a destre pericolose. In molti Comuni e in una regione importante come il Piemonte trovo più rispetto e attenzione. So che non ho nulla da aggiungere a quanto non abbiate già capito. Che non ho parole migliori delle vostre per avvicinare teste e cuori. Scrivo solo per condividere e sentirmi parte ...

Edilizia : Rozza (Pd) - 'Fontana e governo riciclano notizie vecchie per Voto' : Milano, 20 mag. (AdnKronos) - "A qualche giorno dal voto il presidente Fontana e il ministro Toninelli non ci risparmiamo passerelle elettorali e sorprese. Non solo con sorprendente tempismo oggi si firma l'Accordo di programma tra Mit e Regione Lombardia da 100 milioni di euro per l'Edilizia pubbli

Ecco perché il Voto del 26 maggio è l'ultima occasione per l'Europa e per l'Italia : Cosa bisogna aspettarsi dalle elezioni del 26 maggio? La televisione dei vescovi, Tv2000, ne ha parlato con il direttore Claudio Cerasa. “Il paradosso di questa campagna elettorale - spiega - è che la competizione principale è tra i due partiti di governo che sono entrambi, in qualche modo, antieuro

Elezioni europee 2019 - la guida al Voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...